(QNO) - Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Thăng Bình - Phòng giao dịch Chợ Được (Bình Triều) vừa phối hợp Công ty CP Bảo hiểm Agribank (ABIC) chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 2 khách hàng.

ABIC chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 2 khách hàng ở xã Bình Hải (Thăng Bình). Ảnh: BIÊN THỰC

Hai khách hàng này đều ở xã Bình Hải, gồm ông Hồ Thanh Tuấn được chi trả hơn 82,1 triệu đồng và ông Hà Ngọc Hoàng hơn 51,4 triệu đồng. Cả hai vay vốn và tham gia gói bảo hiểm Bảo an tín dụng dành cho khách hàng vay vốn từ năm 2019 đến nay, không may gặp rủi ro dẫn đến tử vong.

Bảo an tín dụng là gói bảo hiểm được ABIC cung cấp cho khách hàng vay vốn tại Agribank, được đông đảo khách hàng tham gia. Hằng năm ABIC chi trả cho khách hàng tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro do tai nạn và bệnh tật. Riêng tại Agribank Thăng Bình, 9 tháng nay ABIC chi trả cho hàng chục khách hàng với số tiền gần 1 tỷ đồng.