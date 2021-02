Alison và khát vọng sống xanh

(Xuân Tân Sửu) - “Sống xanh không phải là điều gì to lớn mà chính là việc thay đổi thói quen hàng ngày từ những việc làm nhỏ nhất, bởi bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ tương lai các thế hệ mai sau, trong đó có con gái tôi”. Đó là quan niệm của chị Alison (người Canada) khi chọn Hội An là quê hương thứ hai để sống và lập nghiệp.

Cửa hàng Refillables của Alison luôn đón nhận được sự chú ý của khách hàng và người quan tâm.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Vancouver (Canada), gần 5 năm trước vợ chồng chị Alison quyết định rời đất nước mình chỉ với lý do đơn giản: muốn mang đến cho con gái một cuộc sống mới, gần gũi thiên nhiên. Và, Việt Nam trở thành điểm đầu tiên trong hành trình đi tìm miền đất hứa của gia đình nhỏ này. Lần đầu tiên đến Hội An, dạo các ngõ phố cổ, đạp xe qua những cánh đồng, gia đình chị hoàn toàn bị chinh phục.

“Khi đến Hội An, tôi cảm nhận được sự hòa hợp và bình yên, nhất là tình cảm của cộng đồng người dân nơi đây. Đặc biệt, tôi tin con gái tôi sẽ được lớn lên trong một môi trường thân thiện, an toàn và gần gũi với thiên nhiên. Đó là lý do vì sao tôi ở lại đây” - chị Alison tâm sự.

Căn nhà gia đình Alison thuê đối diện vườn rau hữu cơ Thanh Đông (Cẩm Châu), không gian thoáng mát, gần gũi thiên nhiên. Thời gian đầu chồng đi dạy thêm tiếng Anh tại một khách sạn, chị ở nhà giữ con nhỏ. Khi con gái đến tuổi tới trường, chị quyết định cho bé học tại địa phương, bởi chị muốn bé gần gũi và hiểu Việt Nam.

Tại Trường Palm River Cẩm Thanh, con gái chị là 1 trong 2 học sinh có cha mẹ không phải là người Việt Nam. Chính vì vậy, mặc dù trường dạy bằng tiếng Anh nhưng con gái 6 tuổi của chị vẫn có thể nói tiếng Việt rành rọt.

“Khi biết chúng tôi chọn Hội An, Việt Nam sinh sống, gia đình, người thân đều lo lắng, bởi họ không hình dung được vẻ đẹp và sự bình yên của Hội An. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn, thậm chí vài người trong số bạn tôi cũng muốn sang Việt Nam sinh sống” - chị Alison kể.

Alison luôn muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến với cộng đồng. Ảnh: V.L

Cuối tháng 4.2018, khi con gái đã lớn chị quyết định mở cửa hàng bán các sản phẩm sinh học thân thiện môi trường. “Tôi tin sản phẩm của mình sẽ mang lại những lợi ích tích cực cho cộng đồng và môi trường xung quanh. Do đó, tôi luôn cố gắng để nhiều người có thể tiếp cận và sử dụng sản phẩm bằng mức giá nhẹ nhàng nhất” - chị Alison nói.

Chị đặt tên cho cửa hàng của mình là Refillables (Đong Đầy), hàm nghĩa truyền tải thông điệp về sự tiết giảm rác thải ra môi trường. Tại Refillables, người mua hàng phải tự mang chai lọ đến để đong đầy sản phẩm. Cửa hàng hạn chế bán online vì phải chuẩn bị chai lọ đưa hàng đi, đồng nghĩa góp phần phát sinh thêm rác thải ra môi trường.

Alison không phải là người nước ngoài duy nhất và đầu tiên ở Hội An tạo ra những giá trị mới về sản phẩm sinh học, nhưng chị là một trong số ít người nước ngoài say mê lan tỏa các giá trị môi trường đến cộng đồng.

Hầu như các cuộc tọa đàm, hội thảo về du lịch xanh, du lịch bền vững, chống rác thải nhựa… chị đều xuất hiện. Với Alison, lối sống xanh đã trở thành mục tiêu theo đuổi của cuộc đời. Hiện Refillables có khoảng 130 sản phẩm sinh học, hầu hết được chiết xuất từ các loại cây lá bản địa…; đây cũng là cách truyền tải thông điệp hãy biết nương tựa vào thiên nhiên.

“Sau thời gian sống tại Hội An tôi có những cảm nhận đặc biệt về thành phố này. Năm qua, dịch bệnh, thiên tai đã khiến Hội An vắng vẻ hơn nhưng ở mặt khác tôi thấy rất lạc quan về tương lai khi mọi người có thể tạo nhiều giá trị khác thay vì chỉ tập trung vào phố cổ hay bãi biển như trước đây” - chị Alison nhìn nhận.

Đến từ một đất nước đề cao trách nhiệm với môi trường, Alison luôn khát khao truyền tải lối sống xanh. Và quan trọng hơn, Alison lan tỏa được thông điệp ý nghĩa, sống xanh ngay từ việc đơn giản.