Ám ảnh tai nạn đường bộ

Tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ có xu hướng gia tăng, do vậy các cấp, ban, ngành, hội đoàn thể cần vào cuộc trách nhiệm, mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa.

Một vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh -Trần Hưng Đạo (TP.Tam Kỳ) vào cuối tháng 1.2021. Ảnh: C.T

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 44 vụ TNGT, tất cả thuộc đường bộ, khiến 32 người tử vong, 34 trường hợp bị thương tật vĩnh viễn.

Gia tăng số vụ

Khoảng 20 giờ ngày 2.4.2021, trên tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ, huyện Đại Lộc qua khu Nghĩa Đông, thuộc thị trấn Ái Nghĩa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô tô con với 2 xe máy đi ngược chiều khiến 5 người bị thương, trong đó có hai mẹ con bị chấn thương nặng (mẹ gãy cả 2 chân, con bị gãy chân và chấn thương cằm) phải chuyển Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Vị trí xảy ra tai nạn nằm cách đường dẫn phía đông cầu Ngoại Thương chừng vài chục mét.

Qua lời kể người dân và hình ảnh camera của một hộ nằm ven tuyến ghi lại, thời điểm trên, ô tô chạy từ hướng đông lên phía tây thì bất ngờ đâm trúng một người đi xe máy chở con nhỏ, sau đó tiếp tục lao tới xe máy của một người khác đang chở 2 cháu nhỏ. Ô tô chỉ dừng lại khi đâm sầm vào gờ đường bê tông đắp cao vào ngõ nhà người dân. Nạn nhân của chiếc ô tô là 2 người lớn cùng 3 em học chung lớp 5C, Trường Tiểu học Hứa Tạo (thị trấn Ái Nghĩa).

Trước đó hơn một tuần, trên tuyến ĐT609B qua thị trấn Ái Nghĩa xảy ra 2 vụ va chạm xe máy khiến 3 người bị thương. Cũng trong khoảng thời gian này xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe máy làm chết 1 người trên tuyến ĐT609, vẫn thuộc Ái Nghĩa. Chưa kể các vụ vừa đề cập, từ ngày 15.12.2020 đến 14.3.2021, trên địa bàn huyện Đại Lộc xảy ra 7 vụ TNGT làm chết 6 người và làm bị thương 4 người khác.

Tại huyện Thăng Bình, tai nạn đường bộ 3 tháng đầu năm 2021 ở mức cao với 9 vụ, làm 11 người tử vong và 3 trường hợp bị thương nặng. Tại Núi Thành, Ban ATGT huyện cho biết, trong quý I toàn huyện xảy ra 11 vụ TNGT làm chết 5 người và bị thương 8 người.

Cần quyết liệt chấn chỉnh

Lý giải TNGT đường bộ không giảm, Ban ATGT tỉnh cho rằng, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, điển hình là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; vượt sai; chuyển hướng không đúng; không nhường đường; dừng đỗ sai quy định… Lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang đường bộ ngày càng phức tạp khiến việc lưu thông luôn tiềm ẩn mất an toàn. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của hai ngành công an và giao thông vận tải (GTVT) triển khai quyết liệt, tuy nhiên do lực lượng còn mỏng nên một số hành vi chưa được phát hiện và xử lý triệt để nhất là đường liên xã, địa bàn nông thôn.

Ban ATGT tỉnh thừa nhận, trên nhiều tuyến đường, xe quá tải vận chuyển nguyên vật liệu chưa được xử lý triệt để. Chứng kiến ô tô con tông 2 xe máy trên đường Huỳnh Ngọc Huệ vào tối 2.4, người dân khu Nghĩa Đông xót xa khi người bị thương nặng là trụ cột gia đình sẽ không còn giữ được sức khỏe như bình thường, gánh nặng mưu sinh vì thế chồng chất nhọc nhằn, còn 3 cháu nhỏ nằm viện chưa hẹn ngày đến trường.

Họ cũng không khỏi bức xúc phản ánh, đường này bị xuống cấp nặng do quá trình khai thác và ảnh hưởng lũ lụt, song nhiều năm qua chưa được nâng cấp, mở rộng. Ngành chức năng cắm biển hạn chế tổng tải trọng xe tải cộng hàng hóa 10 tấn trở xuống mới được lưu thông, nhưng nhiều tài xế bất chấp quy định chở hàng từ 25 tấn trở lên chạy qua khiến nền đường biến dạng thê thảm.

Ngược lại, mỗi ngày có hàng nghìn học sinh của 5 trường trên địa bàn, cùng đông đảo người dân đi lại, do vậy nguy cơ va chạm rất cao. Chưa kể, “ổ gà”, “ổ voi” thường xuyên xuất hiện là “thủ phạm” gây ra hàng chục vụ tự té ngã.

Để kiềm chế, giảm thiểu TNGT đường bộ, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm ATGT tại địa phương có TNGT tăng, tình hình phức tạp. Sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất, tập trung kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Ban ATGT tỉnh cũng đã đề nghị Công an tỉnh thực hiện tốt điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn giao thông, qua đó phát hiện kịp thời sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT, tổ chức giao thông, để tham mưu, đề xuất ngành chức năng, địa phương có biện pháp khắc phục nhằm phòng ngừa tai nạn.

Ban ATGT tỉnh yêu cầu Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, bám sát chủ đề Năm ATGT 2021, gắn với đặc điểm về kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng và theo các nhóm dân cư (độ tuổi, giới tính, tín ngưỡng); phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện phong trào vận động nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp với thực tiễn địa bàn. Xử lý dứt điểm “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT.