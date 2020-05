Ấm lòng những suất cơm tình nghĩa của phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn

(QNO) - Trăn trở trước những hoàn cảnh bệnh nhân nghèo, già cả neo đơn ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Hội Phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn lập “Bếp ăn tình thương” để phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân.

Du bận bịu nhiều việc, cán bộ phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn luôn dành thời gian và chu đáo cho từng bữa ăn của người bệnh. Ảnh: T.H

Được sự thống nhất của lãnh đạo Công an thị xã, chị em Hội Phụ nữ đã nấu cơm, nấu cháo tặng bệnh nhân. Người góp công, người góp của, lúc đầu chỉ thực hiện được mỗi đợt vài chục hộp cơm. Dần dần, các chị vận động thêm cán bộ chiến sĩ cùng chung tay góp sức. Hoạt động này được duy trì đều đặn từ năm 2016 đến nay. Để duy trì hoạt động, tất cả cán bộ chiến sĩ Công an thị xã hằng tháng đều tự nguyện đóng góp vài chục đến hàng trăm nghìn đồng để phục vụ những bữa ăn đầy tình nghĩa.

Cứ đều đặn vào sáng thứ Sáu của tuần cuối tháng, không ai bảo ai, các chị thu xếp công việc có mặt tại nhà ăn để chuẩn bị hơn 300 suất cơm (hoặc 500 phần cháo) phát vào buổi trưa. Chị Đặng Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn cho biết: “Nhìn những bệnh nhân ở đây, chúng tôi muốn san sẻ bớt một phần khó khăn để họ yên tâm dưỡng bệnh”.

Các bệnh nhân luôn yên tâm với suất ăn của Hội Phụ nữ Công an Điện Bàn. Ảnh: T.H

Để việc cấp phát cơm, cháo hằng tháng được chu đáo, Hội Phụ nữ đã phân chia nhiệm vụ cho 4 chi hội trực thuộc, mỗi người một việc. Có chị lo kinh phí, có chị lo mua thực phẩm và một số chị lo chế biến, nấu nướng, vận chuyển cơm, cháo đến bệnh viện. Từ khâu lên thực đơn các món ăn phải làm sao đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với thể trạng, khẩu vị của bệnh nhân, thức ăn phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh sạch sẽ, đến khâu lựa chọn những nguồn thực phẩm tin cậy, an toàn và tươi ngon để chế biến. Để các suất ăn đến được từng bệnh nhân, Hội Phụ nữ đã chuẩn bị phiếu, phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện chuyển phiếu đến tận giường bệnh nhân.

“Dù thời tiết oi bức, nấu ăn với số lượng nhiều, vất vả nhưng khi nghĩ đến những bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện, mỗi chúng tôi như được tiếp thêm động lực để thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với mỗi bệnh nhân” - chị Đặng Thị Hồng Phượng cho biết thêm.

Bà N.T.M. (65 tuổi, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn) cho biết, bà là bệnh nhân thường xuyên của bệnh viện, chẳng may bị tai biến phải điều trị dài ngày, đi lại khó khăn. Hằng tháng được Hội Phụ nữ Công an thị xã phát cơm, cháo miễn phí, bà cảm thấy rất xúc động, biết ơn. Hộp cơm không chỉ no bụng mà còn là nguồn động viên tinh thần để bà chiến thắng bệnh tật.

Một bệnh nhân khác chia sẻ: “Khi biết các chị là cán bộ công an bận nhiều việc mà có việc làm tình nghĩa như thế này, duy trì đều đặn 5 năm nay, chúng tôi càng trân quý tình cảm”.

Những phần cơm miễn phí, những giá trị tình người được lan tỏa trong cộng đồng, đó là niềm tin vào những điều thiện lành, tốt đẹp sẽ giúp cuộc sống cân bằng và trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng, ngọn lửa từ “Bếp ăn tình thương” của hội viên phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn sẽ lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng để có thêm nhiều ngọn lửa mang hơi ấm đến cho bệnh nhân nghèo.