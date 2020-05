An toàn giao thông ở Phước Sơn

Là địa bàn phức tạp, giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên nên trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở huyện Phước Sơn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát tai nạn giao thông (TNGT).

“Điểm đen” TNGT tại lý trình km1382+700, đường Hồ Chí Minh đã được cải tạo. Ảnh: C.T

Chủ động kiểm soát

Qua địa bàn Phước Sơn, hạ tầng giao thông đối ngoại gồm có 64km đường Hồ Chí Minh và quốc lộ (QL) 14E dài 27km. Phó Chủ tịch UBND huyện - ông Nguyễn Quảng thông tin, địa phương còn sở hữu 82km hệ thống đường huyện (ĐH), hơn 200km đường xã và giao thông nông thôn, đường phục vụ sản xuất.

Phần lớn các tuyến đường huyết mạch được nhựa hóa và bê tông hóa, liên thông giữa các vùng với nhau. Nhờ vậy, giao thương hàng hóa từ các xã vùng thấp tới vùng cao diễn ra nhanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh.

Đặc biệt, ATGT ngày càng đảm bảo, nhiều “điểm đen” đường bộ được xóa bỏ, vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố được cải thiện bằng biển cảnh báo, biển chỉ dẫn.

Trong 4 tháng đầu năm, địa bàn huyện Phước Sơn xảy ra 3 vụ TNGT khiến 2 người bị thương, không có trường hợp tử vong. Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản hơn 500 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt 405 triệu đồng. Công an huyện cũng đã lập danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng và yêu cầu chủ phương tiện viết cam kết không đưa vào lưu thông.

Công tác tuyên truyền phong phú và đa dạng hơn, điển hình là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội Nông dân Phước Sơn phối hợp triển khai chương trình vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Nhờ vậy, ý thức và hành động chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến thấy rõ.

Thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp với Cục Quản lý đường bộ III xử lý xóa “điểm đen” TNGT tại lý trình km1382+700, đường Hồ Chí Minh (địa bàn xã Phước Đức), nơi giao nhau với đường vào trung tâm xã Phước Chánh.

Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Huỳnh Anh Sơn - Phó Trưởng ban ATGT Phước Sơn cho hay, huyện chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng tại khu vực ngã ba với kinh phí 90 triệu đồng. Sau đó, Cục Quản lý đường bộ III tiến hành mở rộng lòng đường bên trái tuyến, lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo…

Nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự ATGT, Ban ATGT Phước Sơn chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm. 3 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an tổ chức 104 ca tuần tra kiểm soát với sự tham gia của 318 lượt cán bộ chiến sĩ. Quá trình thực thi công vụ, các cán bộ chiến sĩ đã phát hiện, lập biên bản 374 trường hợp vi phạm, tạm giữ 133 phương tiện. Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an Phước Sơn còn phát hiện 2 mô tô bị trộm cắp; phát hiện và bàn giao cho đội khác 2 khẩu súng hơi.

Còn nhiều nguy cơ

Tuy kết nối liên thông, song các tuyến giao thông hiện hữu trên địa bàn Phước Sơn còn những điểm nghẽn mất ATGT. Chẳng hạn QL14E, bề mặt đường vẫn chật hẹp, không đủ để ô tô tải lớn đi ngược chiều tránh nhau. Nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão gây chia cắt lưu thông, đe dọa tính mạng người đi đường luôn hiển hiện.

Tuyến đường Hồ Chí Minh dù được cải thiện đáng kể, nhất là xóa các “điểm đen” nhưng tồn tại nhiều đoạn cua gấp khúc, có độ dốc lớn, lòng đường hẹp, hộ lan chưa được bố trí đầy đủ, mặt đường bê tông xi măng bị nứt bể không đảm bảo an toàn. Thống kê năm 2019, huyện xảy ra 10 vụ TNGT thì đường Hồ Chí Minh chiếm 6 vụ, QL14E chiếm 3 vụ.

Theo ông Nguyễn Quảng, mặt đường giao thông liên xã hẹp, nhiều đoạn cong gấp khuất tầm nhìn, mùa mưa có nguy cơ sạt lở taluy dẫn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Chưa kể, chất lượng đường địa phương vẫn ở mức thấp, hệ thống cầu cống đường giao thông nông thôn chưa hoàn chỉnh, nhiều ngầm tạm qua sông suối.

TNGT tại Phước Sơn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, bởi lẽ một bộ phận người dân ý thức kém trong chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh chia sẻ, qua tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh nhận thấy không ít người dân phớt lờ những quy tắc lưu thông an toàn thông thường. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do họ không chú ý quan sát, phóng nhanh từ đường phụ, đường nhánh ra đường chính dẫn đến hậu quả đau lòng. Còn theo Ban ATGT huyện, đáng chú ý trong các lỗi của người tham gia giao thông thống kê quý I-2020 có tới 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 74 đối tượng không có giấy phép lái xe, 59 người không đội mũ bảo hiểm.

Để tiếp tục kiềm chế, giảm thiểu TNGT qua địa bàn Phước Sơn nói riêng, việc nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông đối ngoại, nhất là QL14E cần sớm triển khai. Trước mắt, người có trách nhiệm khảo sát, xử lý “điểm đen”, điểm nguy cơ tiềm ẩn trên đường Hồ Chí Minh và QL14E.

Ông Huỳnh Anh Sơn cho biết, Ban ATGT huyện cũng đã kiến nghị các cấp quan tâm trang bị cho cảnh sát giao thông huyện cân điện tử, máy phát điện để giải quyết các vụ TNGT xảy ra ban đêm và cân tải trọng xe. Ngoài cân đối thêm kinh phí bảo đảm ATGT cho Công an huyện để thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thường xuyên thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Phước Sơn, nhất là xử lý mô tô vi phạm.