[ẢNH] - Trà Leng tan hoang! Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ đêm nay

(QNO) - Hồi 14h chiều nay 29.10, các phóng viên và cộng tác viên Báo Quảng Nam online đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi hơn 50 người tại thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My). 11 ngôi nhà trong chớp mắt đã tan hoang, mạng người như thứ rễ cây, ngọn cỏ nhỏ bé dưới cơn cuồng nộ, tất cả bị vùi lấp dưới đất bùn... Những người còn sống ngơ ngác trên bãi hoang.

Hiện trường thôn 1, Trà Leng - nơi 11 căn nhà mọi người quây quần mới hôm qua, giờ chỉ là bãi đất. Ngổn ngang cây cối, đá tảng và những thứ cột kèo, mái lá còn lại trên mặt đất. Hơn 50 nhân mạng đã không thể thoát được khỏi cơn lũ ống.

Lực lượng cứu nạn của Quân khu 5 cùng nhiều xe cơ giới chuyên dụng đã mất nhiều giờ để vượt qua các điểm sạt lở, vừa kịp tiếp cận hiện trường vào cuối chiều nay.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực cứu hộ, chủ động "4 tại chỗ" trong công tác cứu nạn của huyện Nam Trà My. "Bằng mọi giá phải tìm kiếm tất cả nạn nhân. Hy vọng trong ngày mai sẽ tìm được hết người mất tích" - ông Bửu nói.

Hai mẹ con bà Trần Thị Diện (59 tuổi) - thoát chết trong vụ sạt lở, được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Bắc Trà My. Chồng của bà Diện cũng thoát chết, đang ở hiện trường để cố tìm kiếm tung tích 3 người con của mình...

Chiều tối nay ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, ông Trần Kim Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My đã đến Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My thăm hỏi các nạn nhân bị sạt lở đất ở Trà Leng.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhân điều trị tại Khoa cấp cứu của bệnh viện. Đồng thời trao hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Clip người dân dùng xe tải chở nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu kịp thời:

Your browser does not support the video tag.

Ông Thái Hoàng Vũ đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My ưu tiên tối đa y, bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân, theo dõi và chuyển viện lên tuyến trên ngay nếu diễn biến xấu hoặc trung tâm không đáp ứng khả năng điều trị...

Được biết đến 18 giờ 30, trung tâm đã tiếp nhận 13 nạn nhân đến điều trị, chuyển viện 4 trường hợp nặng.

Trong vụ sạt lở tại thôn 1, Trà Leng, có 11 hộ bị vùi lấp với tổng số 53 người; t rong đó 6 người chết, 12 người bị thương nặng, 14 người đang mất tích, 21 người may mắn thoát nạn, bị thương nhẹ.

Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My vừa hỗ trợ 150 triệu đồng để huyện anh em Nam Trà My khắc phục sự cố sạt lở núi ở Trà Leng và Trà Vân.