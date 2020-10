Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hướng vào miền Trung

AN BÌNH | 19/10/2020 17:29

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, vào 13 giờ ngày 19.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 128,4 độ kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 20.10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 123,5 độ kinh Đông, cách đảo Ludông (Philippines) khoảng 200km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10 và hướng vào miền Trung Việt Nam.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21.10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 117,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ, hoạt động của đới gió đông trên cao, dự báo đêm nay đến ngày 21.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi hơn 200mm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện miền núi và ngập lụt diện rộng tiếp tục tại vùng trũng thấp các huyện đồng bằng.