Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 14

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, chiều nay 20.12, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 14 trong năm 2020, có tên quốc tế là Krovanh.

Vị trí và hướng đi của bão số 14. Ảnh: nchmf.gov.vn

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ vĩ Bắc; 114,7 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Hoàn lưu bão số 14 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương Quảng Nam.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu xa bão số 14 sẽ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tại các địa phương trong tỉnh từ ngày 21 - 26.12. Vùng biển Quảng Nam có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo gió mạnh trên biển và sóng biển lớn có thể gây sạt lở bờ biển, nhất là vùng biển Cửa Đại (Hội An), Cửa Lở (Núi Thành). Bên cạnh đó, các địa phương thuộc miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn cần đề phòng sạt lở đất đá.

Ngoài ra, cần đề phòng nhiệt độ xuống thấp hơn 20 độ C kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi.