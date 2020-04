Apec Group mở siêu thị 0 đồng tại Thăng Bình

(QNO) - Tại cuộc làm việc ngày 17.4, Tập đoàn Apec (Apec Group) và UBND huyện Thăng Bình thống nhất khởi động siêu thị 0 đồng tại Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình Thăng Bình (số 91 Tiểu La, thị trấn Hà Lam).

Apec Group làm việc với huyện Thăng Bình về siêu thị 0 đồng. Ảnh: BIÊN THỰC

Apec Group cho biết hiện nay đã triển khai 8 siêu thị 0 đồng ở các tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại Quảng Nam, đơn vị quyết định xây dựng 2 siêu thị 0 đồng (ngoài Thăng Bình còn có Quế Sơn) để tặng khoảng 10 nghìn suất quà là các nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo 2 huyện này.

Đối với Thăng Bình, mỗi hộ sẽ được chọn các sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần mua sắm là 100 nghìn đồng và tối đa 2 lần/tháng. Dự kiến siêu thị đi vào hoạt động vào đầu tuần đến tại Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình.

Apec Group sẽ lắp đặt hệ thống sát khuẩn tại khu vực mở siêu thị, đo thân nhiệt toàn bộ người ra vào. Mỗi ngày trao tặng 200 - 300 phần quà. Tập đoàn sẽ lấy danh sách các hộ, phân bố từng khung giờ cụ thể để trao cho đảm bảo, thực hiện đúng theo quy định giãn cách xã hội.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình hoan nghênh, cảm ơn và cho biết sẽ có trách nhiệm phối hợp với tập đoàn để sớm ra mắt siêu thị 0 đồng.

Theo ông Hùng, dự kiến Thăng Bình có khoảng 4.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ lần này. Do đó phía Apec Group phải có kế hoạch đảm bảo giãn cách xã hội và an ninh trật tự. Nguồn nhu yếu phẩm được trao tặng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.