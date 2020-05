Bà Nhạn tốt bụng

(QNO) - Có một người phụ nữ đã 67 tuổi nhưng hằng đêm vẫn cặm cụi bên chiếc máy may. Mắt kém lại thêm chứng đau lưng hành hạ nhưng bà không muốn nghỉ ngơi, an nhàn. Bà gom góp từng đồng chỉ để làm từ thiện, giúp những mảnh đời nghèo khó. Đó là bà Nguyễn Thị Nhạn ở thôn Phong Thử 1 (xã Điện Thọ, Điện Bàn).

Bà Nguyễn Thị Nhạn chuẩn bị gạo tặng người dân. Ảnh: H.C

Sáng 24.4, tại nhà bà Nhạn, 2 tấn gạo được phân thành từng bịch, mỗi bịch 5kg để sẵn trước sân chờ bà con đến nhận.

Trời mưa càng nặng hạt nhưng bà con đến mỗi lúc càng đông, gia đình bà Nhạn không phân phát kịp phải nhờ 6 người nữa đến giúp. Những trường hợp được bà Nhạn ưu tiên đem gạo ra tận đường là những người già yếu, bệnh tật, các em nhỏ. Bà ân cần và luôn nở nụ cười trên môi nên không có khoảng cách giữa người tặng và người nhận, không ai cảm thấy mặc cảm, e dè khi nhận gạo.

Còn ông Nguyễn Văn Xong - chồng bà Nhạn cứ nói mãi câu: “Xin bà con đừng ngại, ai cần cứ lấy gạo về dùng”. Bà Nhạn còn nhắn người đến trước báo tin giùm những người bán vé số cùng đến nhận.

Trường hợp ông Phan Quang Chi và bà Phan Thị Lan bệnh tật nằm một chỗ, bà Nhạn nhờ người mang gạo đến tận nhà. Ông Chi cảm động nói: “Vợ chồng ông Xong, bà Nhạn tốt thiệt! Tôi nằm như ri cũng đã lâu rồi, rứa mà ông bà cũng nhớ đến tôi mà nhờ người mang gạo đến tận nhà”.

Tại điểm phát gạo, chị Lê Thị Hậu (thôn Phong Thử 1) xúc động nói: “Trong mùa dịch gia đình tôi cũng khó khăn, nhận được 5kg gạo tôi rất mừng. Một miếng khi đói bằng gói khi no, tấm lòng của chị Nhạn thật đáng quý!”.

Số gạo dành tặng những cựu chiến binh ốm đau, bà để riêng một góc để tranh thủ mang đến gia đình họ. Chỉ trong buổi sáng, 2 tấn gạo đã hết sạch. Bà Nhạn cho biết đang chuẩn bị mua gạo để tặng bà con đợt tiếp theo.

Người dân đến nhận gạo tại gia đình bà Nhạn. Ảnh: H.C

Cùng phụ bà Nhạn tại điểm phân phát gạo sáng 24.4, chị Nguyễn Thị Lân - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Thọ cho biết, rất nhiều người dân địa phương đều biết đến lòng nhân ái của vợ chồng bà Nhạn, ông Xong. Nghe tin trường hợp nào bệnh tật, hoạn nạn, gia đình bà đến thăm và hỗ trợ.

“Trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, bà Nhạn đã may gần 1.000 khẩu trang vải tặng người dân trong xã. Một mình may số lượng lớn nên có những hôm bà thức đến 3 giờ sáng để may cho kịp. Thời còn trẻ, đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phụ nữ thôn Phong Thử 1, bà đã đưa phong trào dẫn đầu trong mọi hoạt động của xã. Đồng thời là người đầu tiên khai sinh ra chi hội khuyến học của phụ nữ, vận động nguồn để khen thưởng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên và có thành tích cao trong học tập” - chị Lân nói.

Làm nhiều việc có ý nghĩa, cả nhà cùng hướng thiện nhưng bà Nhạn luôn cho rằng những việc đó chẳng có gì to tát cả, ai cũng có thể làm như vậy. Bốn cô con gái đã yên bề gia thất, chi phí ăn uống, sinh hoạt của hai vợ chồng cũng chẳng là bao nên có đồng nào dành để giúp người khó khăn hơn thì bà mới thấy cuộc sống mình ý nghĩa.