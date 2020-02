Bắc Trà My đón tết vui tươi, an toàn,tiết kiệm

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2010, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, người dân đón tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và giữ gìn nét đẹp truyền thống của quê hương, dân tộc, đặc biệt, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông và vi phạm an ninh trật tự. Đối với công tác chăm lo Tết Canh Tý 2020, địa phương đã thực hiện chi trả trợ cấp hai tháng trong tháng 1 cho các đối tượng chính sách theo quy định với tổng nguồn kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đã tiến hành thực hiện công tác thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần các đối tượng chính sách xã hội, người có công; trao tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của địa phương cho đối tượng người có công và đối tượng chính sách xã hội đã được chuyển đến tận tay, đúng đối tượng và đảm bảo theo đúng quy định. Trong đó, trao tặng 2.152 suất quà của huyện cho người có công, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình tự nguyện đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2019 với tổng nguồn kinh phí là gần 900 triệu đồng. Đồng thời, tiếp nhận, cấp cho các đối tượng hơn 2.000 suất quà từ các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng.