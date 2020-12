Bắc Trà My: Mưa lớn, sạt lở núi làm sập 4 nhà dân

* Tạm dừng tiếp nhận từ thiện để phòng chống Covid-19 và tập trung ứng phó mưa lũ lớn

(QNO) - Mưa lớn liên tục trong hai ngày qua đã gây ngập lụt, chia cắt cục bộ nhiều nơi tại Bắc Trà My, hệ thống giao thông bị tê liệt. Tính đến sáng nay (1.12), địa phương xảy ra hàng chục điểm sạt lở núi, làm ít nhất 4 nhà dân bị sập.

Trong đó, 3 nhà dân tại tổ dân phố Đàng Nước (thị trấn Trà My) bị sạt lở núi trong rạng sáng nay, làm sập tường nhà và 11 nhà dân tại thôn Dương Trung (xã Trà Dương) cũng bị đất sạt lở làm sập tường nhà sau. Rất may các hộ dân này đã được vận động di dời, đưa đi lánh nạn an toàn vào chiều qua 30.11.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản một hộ dân ở tổ dân phố Đàng Nước bị sạt lở núi, sập nhà. Ảnh: VĂN BÌNH

Thượng tá Trần Cao Thái - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My cho biết, lúc 9 giờ sáng nay, ngầm Sông Trường bị ngập sâu hơn 1,8m; ngầm sông Nước Oa ngập hơn 1,2m; quốc lộ 40B lên cánh nam vùng Trà My hoàn toàn bị cắt đứt.

Hàng trăm cán bộ huyện nam Trà My và cán bộ, giáo viên, học sinh của huyện Bắc Trà My qua lại các ngầm này đều bị mắc kẹt, không thể đi làm, đi học. Tất cả điểm sạt lở núi, điểm cầu cống ngầm bị nước lũ chia cắt, các lực lượng tại chỗ đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, chốt chặn không để người và phương tiện qua lại.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, trước tình hình mưa lũ, sạt lở núi và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.Hồ Chí Minh, huyện đã chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận từ thiện để tập trung phòng chống dịch Covid-19, ứng phó mưa lũ lớn.

Theo đó yêu cầu, tất cả cán bộ, công chức viên chức, lao động và người dân khi ra đường đi làm, giao dịch, liên hệ công tác đều phải đeo khẩu trang theo đúng quy định. Trường hợp khi tiếp nhận thông tin từ thiện, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp ghi nhận, cảm ơn các cá nhân, tổ chức hảo tâm thiện nguyện; đồng thời thông báo tạm thời dừng tiếp nhận từ thiện cho đến khi đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh và huyện sẽ có thông tin hỗ trợ tiếp nhận lại.

Khẩn trương liên lạc người phụ trách các đoàn đã đến làm công tác từ thiện tại huyện Bắc Trà My trong thời gian từ ngày 14.11 đến nay, nhờ họ tự kiểm tra về thông tin dịch tễ, thông tin lại cho địa phương nắm bắt và có biện pháp xử lý phù hợp phòng chống dịch bệnh khi cần thiết.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Diệu (thôn Dương Trung, xã Trà Dương) bị đất sạt làm sập tường nhà dưới. Ảnh: VĂN BÌNH

Đối với các tổ chức, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ lưu trú, rà soát nắm bắt lại số lượng khách đã nghỉ lưu trú, nhất là khách các đoàn từ thiện đến từ TP.Hồ Chí Minh; chủ động có biện pháp theo dõi, nắm thông tin tình hình dịch tễ của khách, kịp thời khai báo với cơ quan y tế huyện để có biện pháp xử lý phòng chống dịch kịp thời khi có tình huống về dịch bệnh khả nghi.

Tiếp tục theo dõi thời tiết và chủ động di dời nhân dân khi cần thiết; chủ động thực hiện nghiêm phương châm ứng phó “4 tại chỗ” đến từng thôn, nóc và hộ gia đình; bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại tại các khu vực cầu, cống ngầm bị ngập, chia cắt và các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt núi.