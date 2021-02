Bắc Trà My nỗ lực xây dựng nhà mới cho dân

Cận tết, huyện Bắc Trà My vẫn đang tập trung sức hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai xây dựng lại nhà mới.

Anh Hồ Văn Thiên cùng với dân quân, cán bộ xã Trà Giáp chuẩn bị mặt bằng để khởi công dựng nhà vào cuối tháng 1.2021. Ảnh: D.L

Việc cấp phát 7,5 tấn gạo trong dịp tết và giáp hạt 2021 cho 5.000 người (15kg gạo/khẩu) của Bắc Trà My đã được các xã hoàn thành. Ngoài ra, tổng cộng 1.743 suất quà (400 nghìn đồng/suất) sẽ đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trước 25 tháng Chạp.

Trên khu đất mới, anh Hồ Văn Thiên (thôn 2, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My) cùng với dân quân xã đang làm nền móng chuẩn bị khởi công xây dựng nhà mới. Cùng chung khu đất với anh Thiên là nhà của anh Nguyễn Văn Tin. Nền đất này là của gia đình anh Tin, với tấm lòng tương thân tương ái, gia đình anh Tin chia đất để anh Thiên cùng được làm nhà mới an toàn hơn. Anh Tin cũng có nhà bị núi vùi lấp cuối năm 2020, chung hoàn cảnh nên thấu hiểu khó khăn. Anh Tin chia sẻ: “Núi đã vùi lấp hết tất cả, tính mạng cả gia đình an toàn là mừng rồi. Qua tết có chỗ ở rồi làm lại từ đầu vậy”.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, vào cuối tháng 1.2021, xã Trà Giáp đã khởi công xây dựng lại 7 ngôi nhà trong tổng số 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất trên địa bàn xã.

Ông Phụng cho biết: “Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Năng đoạn Kim Cương và Quỹ xây cầu ước mơ Việt Nam, xã Trà Giáp hỗ trợ người dân dựng lại trước 7 căn nhà (50 triệu đồng/nhà). Cùng với nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ là 40 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn, Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh hỗ trợ 55 triệu đồng/nhà, xã Trà Giáp giúp thêm về công lao động để dựng nhà cho người dân. Riêng 9 nhà còn lại hiện nay đều đã có chỗ ở xen ghép an toàn nên sau tết sẽ dựng lại nhà cho người dân từ nguồn của Nghị quyết 12 HĐND tỉnh và nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My”.

Toàn huyện Bắc Trà My trong những đợt bão lũ năm 2020 có 74 hộ dân bị trôi mất nhà hoặc núi sạt lở vùi lấp nhà. Bằng mọi nỗ lực, các xã đã nhanh chóng giúp người dân dựng nhà tạm, hoặc sắp xếp ở xen ghép với người thân ở những ngôi nhà an toàn hơn ngay khi họ bị mất nhà.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và các nguồn lực của Chính phủ, Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về sắp xếp dân cư, Ngân hàng SHB, các quỹ từ thiện... huyện đã cố gắng làm nhà cho người dân. Những hộ có mặt bằng đều được khởi công xây dựng nhà trước tết; số khác phải chờ xã bố trí mặt bằng phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai mới tiến hành xây dựng. Dù người dân đã có nhà mới hay đang ở xen ghép, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo lo cho dân có cái tết ấm”.