Bắc Trà My phát động trồng, khôi phục cây bản địa

(QNO) - Sáng 18.2, huyện Bắc Trà My tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” tại Khu di tích lịch sử thành lập Đảng bộ huyện Trà My (thôn Đồng Trầu, xã Trà Giang).

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My trồng cây tại Khu di tích lịch sử thành lập Đảng bộ huyện Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Hiện nay, trên diện tích hơn 1,3ha tại Khu di tích lịch sử thành lập Đảng bộ huyện Trà My được bao phủ bởi nhiều cây gỗ lớn có giá trị. Huyện đã quy hoạch từng khu vực trồng các loại cây khác nhau để đảm bảo cho việc chăm sóc, bảo vệ. Đặc biệt các giống cây trồng bản địa đang được địa phương quan tâm khôi phục.

Tại lễ phát động “Tết trồng cây” đầu xuân Tân Sửu, địa phương trồng 20 cây dổi hương, 30 cây quế Trà My và 10 cây ươi bay tại khuôn viên Khu di tích lịch sử thành lập Đảng bộ huyện Trà My. Đồng thời giao 13 xã, thị trấn trồng gần 1.500 cây gỗ lớn tại trụ sở xã, trong đó ưu tiên các loài cây bản địa như huỷnh, chò, lim xanh, quế Trà My, dổi.... Các cơ quan, đơn vị trồng 5 - 10 cây xanh tại khuôn viên trụ sở. Mỗi hộ dân đều tích cực tham gia trồng và chăm sóc diện tích rừng của gia đình, cộng đồng được giao quản lý.