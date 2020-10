Bắc Trà My xử phạt 554 trường hợp vi phạm giao thông

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, 9 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Bắc Trà My đã phát hiện và lập 580 biên bản vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT); ra quyết định xử phạt 554 trường hợp với số tiền hơn 417 triệu đồng; tước 37 giấy phép lái xe có thời hạn.

Taluy âm bị xói lở gây đứt nền, mặt đường tại lý trình km23+950 trên tuyến ĐT611 (đèo Le, địa phận Quế Sơn). Ảnh: T.C.T

Lực lượng chức năng thực hiện đăng ký quản lý cho 1.244 mô tô (cấp mới 998 xe); phối hợp tổ chức thi cấp phép lái xe hạng A1 cho 253 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng, Bắc Trà My tiến hành duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện (ĐH) với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; kiên cố hóa mặt đường ĐH có tổng chiều dài 3,5km, kinh phí hơn 12 tỷ đồng; huy động hơn 36,7 tỷ đồng xây dựng gần 12,2km đường giao thông nông thôn. Địa phương cũng nâng cấp, mở rộng đường từ cầu Trà Sơn đến hết khu dân cư Dương Hòa dài 443m, tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng; xây dựng 3 cây cầu với nguồn vốn hơn 10,5 tỷ đồng. Cạnh đó, huyện lắp đặt cột ki lô mét chi tiết trên tuyến đường ĐH1.BTM; lắp đặt tường hộ lan mềm tại điểm mất ATGT; bổ sung 3 gương cầu lồi và các biển báo tên cầu vị trí nguy hiểm tại cầu Sông Trót (xã Trà Kót) và lý trình km4+120 của tuyến ĐH1.BTM.

Học sinh chở 3, không đội mũ bảo hiểm tại xã Duy Thành (Duy Xuyên). Ảnh: K.K

Theo thống kê của Ban ATGT huyện, trên địa bàn 9 tháng đầu năm xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (2 vụ trên quốc lộ 40B, 1 vụ trên đường Trường Sơn Đông) khiến 2 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 1, giảm 1 người chết.

Quốc lộ 40B qua địa bàn Bắc Trà My chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Để tiếp tục kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông qua địa bàn huyện, Bắc Trà My kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT lắp đặt tường hộ lan mềm tại các vị trí có nguy cơ gây tai nạn giao thông, biển báo hiệu giao thông, nâng cấp, mở rộng tại đoạn tuyến có đường cong lớn, đường hẹp 2 bên của các tuyến quốc lộ 40B và 24C. Huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan có văn bản đề nghị Chi cục Đăng kiểm thủy bộ 4 (Cục Đăng kiểm Việt Nam) đóng tại Đà Nẵng hỗ trợ, hướng dẫn các chủ phương tiện ghe, thuyền đang hoạt động trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 được tiếp cận, hướng dẫn đăng ký chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.