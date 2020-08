Bàn chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT do ảnh hưởng Covid-19

(QNO) - Chiều nay 26.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở, ngành chức năng bàn về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm học 2020-2021.

Theo phương án, học sinh sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng đầu năm học 2020-2021. Ảnh: X.P

Theo đề xuất của Sở GD-ĐT, miễn 100% học phí trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9-12.2020) đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông 9 huyện miền núi gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn; miễn 100% học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh thuộc diện giảm học phí 50% và 70% theo Nghị định 86.

Ngoài ra, hỗ trợ 100% học phí trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh thuộc diện gia đình khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định có xác nhận của địa phương, trường học. Tổng kinh phí hỗ trợ học phí khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho rằng, dịch Covid-19 thì ai cũng chịu ảnh hưởng và lần đầu tiên mới xảy ra. Hơn nữa, việc xác định đối tượng như đề xuất của Sở GD-ĐT sẽ rất khó. “Theo tôi ngoại trừ con em đối tượng hưởng lương từ ngân sách do không chịu ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh, còn lại tất cả cần được hỗ trợ học phí. Học sinh trường công lập cũng như ngoài công lập cũng được hỗ trợ như nhau” - bà Thu nói.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị nghiên cứu đề xuất 2 phương án để chọn lựa: Phương án 1: Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là học sinh các huyện miền núi cao và các em có điều kiện hoàn cảnh khó khăn của các địa phương còn lại trong thời gian 4 tháng học kỳ 1 năm học 2020-2021. Phương án 2: Hỗ trợ cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoại trừ con em đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Đối tượng được hỗ trợ là học sinh trường công lập và cả ngoài công lập.

Đồng chí Trần Văn Tân cũng yêu cầu các sở, ban ngành sớm hoàn thiện báo cáo cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp vào tháng 9 tới, kịp thời triển khai đầu năm học mới 2020-2021.