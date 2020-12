Bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho thân nhân liệt sĩ

(QNO) - Sáng nay 4.12, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Núi Thành tổ chức lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Đinh Văn Khương (thôn Hòa An, xã Tam Giang, Núi Thành). Ông Khương là con trai liệt sĩ Đinh Hồng Thái - nguyên Huyện ủy viên, phụ trách Trưởng ban An ninh huyện Tiên Phước, hy sinh tháng 12.1972.

Ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa trên diện tích 50m2, làm mới bàn thờ liệt sĩ Đinh Hồng Thái với diện tích 10m2. Tổng kinh phí dựng 120 triệu đồng, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Công an huyện Núi Thành cử cán bộ - chiến sĩ đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ công sức xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho thân nhân liệt sĩ Đinh Hồng Thái.