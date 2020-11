Bằng mọi cách giúp dân có nhà mới đón tết

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các địa phương về công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ vào chiều 21.11, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương tích cực vào cuộc, kịp thời hỗ trợ nguồn lực giúp bà con vùng thiên tai, bão lũ sớm dựng lại nhà vui xuân đón tết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (thứ hai bên trái) trao biểu trưng hỗ trợ 12 tỷ đồng cho Quảng Nam khắc phục bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao hỗ trợ nhân dân Quảng Nam thêm 12 tỷ đồng (trước đó đã hỗ trợ 3 tỷ đồng) khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà bị sập, hư hỏng do ảnh hưởng bão lũ.

Sớm giải ngân hỗ trợ

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, cùng nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay tài khoản Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 63,4 tỷ đồng cùng nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm tổng giá trị quy ra tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Từ nguồn tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời phân bổ 35 tỷ đồng đến các địa phương để hỗ trợ xây dựng lại 418 nhà sập hoàn toàn và sửa chữa 1.378 nhà hư hỏng; đồng thời phân bổ nguồn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thân chết, mất tích, bị thương nặng… do thiên tai, bão lũ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam hết sức chia sẻ trước những thiệt hại, mất mát mà nhân dân Quảng Nam và các tỉnh miền Trung phải gánh chịu do các đợt bão lũ vừa qua. Trong điều kiện khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai liên tiếp, nhưng thời gian qua các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kiều bào và đồng bào trong nước đã thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chung tay ủng hộ giúp nhân dân miền Trung và Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Do đó, Mặt trận Quảng Nam cần sớm phân bổ, giải ngân và giám sát chặt chẽ để nguồn lực hỗ trợ đến sớm, đúng địa chỉ.

“Với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, Mặt trận, đoàn thể vận động xã hội hóa ngày công, thêm nguồn lực để người dân có nhà lành lặn vui xuân đón tết. Đây là mong muốn của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói.

Kiến nghị nâng mức hỗ trợ

Thay mặt nhân dân Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cá nhân đồng chí Trần Thanh Mẫn đã luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tỉnh trong đại dịch Covid-19 cũng như công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Nguồn hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giúp Quảng Nam sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống nhân dân sau thiên tai, bão lũ.

Nêu kiến nghị với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, việc xác định mức độ thiệt hại nhà ở theo quy định gặp nhiều khó khăn. Qua kênh Mặt trận, hiện mới chỉ xác định được 2 trường hợp là nhà sụp hoàn toàn và nhà tốc mái, còn mức độ thế nào là 50%, 70% rất khó để định lượng. Ngoài ra, mức hỗ trợ theo quy định hiện nay 40 triệu đồng/nhà là thấp, không thể triển khai xây dựng lại nhà mới cho người dân. Trong khi đó ở Quảng Nam, nhiều ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng nằm ở khu vực miền núi, chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng lớn, người dân không thể làm nổi.

“Để việc hỗ trợ hiệu quả, nên chăng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu với Chính phủ có thể lồng ghép 2 nguồn hỗ trợ (nguồn Mặt trận và Chính phủ) để nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con, ít nhất ở miền núi phải từ 80 triệu đồng/nhà bị sụp đổ hoàn toàn” - ông Ca kiến nghị.

Đồng tình với kiến nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở do thiên tai, đại diện Ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết sẽ sớm tham mưu Ban Thường trực theo hướng lồng ghép các nguồn lực. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận đang tiếp nhận, giữ 3 nguồn quỹ gồm Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống dịch Covid-19, Quỹ cứu trợ. Toàn bộ tiền bắt buộc phải gửi ở kho bạc, không được gửi ngân hàng. Vì thế, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần giám sát chặt nguồn ủng hộ đảm bảo công khai, minh bạch; không được để xảy ra sai sót, gây mất lòng tin của nhà hảo tâm, đồng bào cả nước.