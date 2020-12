(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa phù hợp, hiệu quả; chủ động có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng sản phẩm để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.



Bảo đảm dự trữ đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Cung ứng điện thường xuyên, liên tục và an toàn, không để thiếu điện trong mọi tình huống. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận xuất xứ nguồn gốc. Đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, không để người dân bị thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi tại các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; kịp thời ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng; hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định cho các địa phương để nhanh chóng phục hồi sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân.

Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, đê biển; bảo đảm an toàn hồ, đập, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông, Xuân. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc... Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống Covid-19 trong bệnh viện.

Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi...) để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Quan tâm, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết; hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân.

Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe. Tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1711/CĐ-TTg (ngày 7.12.2020) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2021.

Chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không để bị động bất ngờ.

Nắm chắc tình hình thế giới, khu vực tác động đến lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia. Triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tốc và phong tục, tập quán của từng địa phương; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhiều loại hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng...

Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước...