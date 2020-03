Báo động vận tải thủy

Ngành chức năng của tỉnh thừa nhận, việc quản lý, xử lý vi phạm của hoạt động vận tải đường thủy nội địa (ĐTNĐ) sẽ không chặt chẽ, thường xuyên nếu thiếu sự quan tâm đúng mức của chính quyền cấp huyện, xã theo phân cấp.

Thực tế chứng minh, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên ĐTNĐ chính là điểm yếu nhất của các địa phương, đặc biệt tại khu vực có bến đò ngang đưa khách, ghe tự phát chở người đi lại hoạt động sản xuất, đánh bắt thủy sản.

Qua rà soát thống kê, ngành chức năng thừa nhận có tình trạng nhiều bến khách ngang sông đã hình thành từ lâu, chủ yếu phục vụ nhân dân trong vùng, song đến nay chưa có giấy phép hoạt động bến hoặc có nhưng chưa đầy đủ (chỉ có 1 đầu bến).

Điều đó đồng nghĩa, bến không có điểm đến mà chở khách cập vào bờ là sai quy định. Ở nhiều địa phương, phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn quy định hoặc không bố trí đủ định biên thuyền viên vẫn hoạt động.

Chấp hành pháp luật về vận tải khách du lịch bộc lộ sự thiếu nghiêm túc, trong khi lượng du khách đi lại đông đúc. Chẳng hạn tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Hội An), đội ngũ thuyền viên đảm nhiệm chức danh máy trưởng tàu cao tốc chở khách, cấp đăng kiểm SB, sức chở từ 30 người trở lên (tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên) là không đảm bảo đúng quy định.

Thực trạng đáng lo khác khi một số hộ dân tại địa bàn xã Tân Hiệp (Hội An) và xã Tam Hải (Núi Thành) “linh hoạt” sử dụng tàu cá để vận chuyển khách du lịch tham quan quanh đảo Cù Lao Chàm, khu đảo Bàn Than. Dùng không đúng mục đích đã sai, trong khi hầu hết phương tiện này không đăng ký, đăng kiểm... nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Bên cạnh đó, dù đã lên tiếng nhiều lần nhưng bến khách du lịch trên các tuyến sông Thu Bồn, Hội An, Cẩm Thanh chưa có giấy phép vẫn ngang nhiên chở khách tham quan các điểm du lịch.

Tại hầu hết địa phương, quản lý hoạt động ĐTNĐ nơi lòng hồ, sông, suối còn bỏ ngỏ. Kiểm tra hồ thủy lợi Khe Tân (Đại Lộc) và lòng hồ thủy điện khác, lực lượng chức năng nhận thấy chủ yếu ghe, thuyền hoạt động dân sinh, như đánh bắt thủy sản, vận chuyển khai thác gỗ keo… Nhiều sông suối, người dân trong vùng dùng ghe tự chế không theo quy chuẩn kỹ thuật, không có thử nghiệm và kiểm định về ATGT để qua lại sản xuất bên sông. Đặc điểm chung của các phương tiện đều không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Áo phao và các thiết bị cứu sinh khác không được trang bị.

Rõ ràng, nếu chính quyền địa phương không có sự nhìn nhận đúng mức, vào cuộc xử lý kiên quyết vi phạm sẽ còn xảy ra nhiều sự cố thương tâm như vụ tai nạn chiều 25.2 vừa qua trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường (Đại Lộc).