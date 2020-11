Bảo hiểm xã hội tỉnh: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho dân

Trong chuyến thăm, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn do bão lũ và làm việc với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã yêu cầu BHXH tỉnh cần thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho nhân dân trong thực hiện các thủ tục BHXH.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại Quảng Nam. Ảnh: D.L

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thanh Danh khẳng định ngành BHXH tỉnh đã thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan, thiên tai liên tục thì cải cách hành chính càng có vai trò quan trọng đối với ngành BHXH.

BHXH tỉnh đạt được những kết quả khả quan trong 10 tháng đầu năm 2020. Toàn tỉnh có hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 98,56% so với kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ 95,5% dân số; hơn 168 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc (giảm 13.680 người so với cùng kỳ năm 2019); tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 154 nghìn người (đạt 84,31% kế hoạch BHXH Việt Nam); phát triển 10.990 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 55,52% so với chỉ tiêu phấn đấu). Về số thu, BHXH tỉnh đã đạt 76,89% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh giải quyết chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hơn 2.316 tỷ đồng cho hơn 179 nghìn lượt. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT 10 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 1.214 tỷ đồng (bằng 79,59% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao) với hơn 2,5 triệu lượt người khám chữa bệnh ngoại trú, điều trị nội trú.

BHXH tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong điều kiện giãn cách xã hội. Các nhiệm vụ chuyên môn đều thực hiện, không để trễ hẹn với người dân. Việc phối hợp với các sở ngành, đơn vị để bảo vệ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT thực hiện tốt hơn. BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH sang cơ quan công an đối với 8 đơn vị có hành vi chây ỳ, để nợ đọng kéo dài từ năm 2018 đến nay với số nợ hơn 2,8 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xác minh việc thực hiện chính sách pháp luật BHYT tại các cơ sở y tế và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; đồng thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu gian lận quỹ BHYT sang cơ quan công an để xử lý.

Tăng cường cải cách hành chính

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, trong bối cảnh khó khăn nhưng BHXH tỉnh đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Ông Mạnh nhận định, công tác tham mưu được tăng cường, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đặc biệt là các chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19. Việc phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong lạm dụng quỹ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam rất đáng được ghi nhận. BHXH Quảng Nam cũng tổ chức tuyên truyền phát triển đối tượng với nhiều sáng kiến hay. Công tác thu BHXH, BHYT đạt kết quả tốt; công tác chi vẫn trong tầm kiểm soát cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của BHXH tỉnh trong thời gian qua.

Trong 2 tháng cuối năm 2020, ông Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu BHXH tỉnh cần tập trung vào nhóm hộ kinh doanh trong phát triển BHXH tự nguyện và hộ gia đình trong phát triển BHYT. Phương thức truyền thông cần phù hợp, đi vào chiều sâu, trúng và đúng đối tượng. Bên cạnh đó, tập trung phát triển, phát huy hiệu quả các hệ thống đại lý; giao chỉ tiêu một cách quyết liệt, rõ người, rõ việc đến các đại lý, cán bộ. BHXH tỉnh cần tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh vận động, tìm các nguồn hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc chi trả chế độ, phục vụ đối tượng cần đi song hành với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân.