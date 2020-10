AN BÌNH | 25/10/2020 19:54

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Quảng Nam cho biết, bão Molave có khả năng vào Biển Đông trong 24 giờ tới.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 9 đang di chuyển vào Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn

Chiều nay 25.10, bão Molave cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Chiều 27.10, bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Đài KTTV Quảng Nam cho biết, theo nhận định ban đầu, bão Moleve (bão số 9) là một cơn bão mạnh, di chuyển khá nhanh và có nhiều khă năng ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, trong đó có Quảng Nam, vì vậy cần tăng cường theo dõi cập nhật liên tục diễn biến cơn bão này.

Mưa lớn diện rộng từ ngày 28-29.10, mưa cường độ lớn tập trung vào đêm 28, ngày 29.10. Tổng lượng mưa tại các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 3.00mm.

Các phương tiện hoạt động trên Biển Đông và vùng biển Quảng Nam, kể cả các phương tiện đã neo đậu tránh trú bão cần có biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng biển cao, biển động dữ dội, bán kính gió mạnh trên cấp 6 quanh bão rộng từ 150-200km.

Mưa cường độ lớn, trong thời gian ngắn, nước tập trung nhanh trong điều kiện đất đá đã no nước. Do đó, cần chú ý công tác an toàn hồ đập, đề phòng sạt lở đất ven sông, ven biển; lũ quét ở vùng núi; ngập lụt diện rộng tại các địa phương hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ.

* Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, UBND tỉnh chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phòng chống ngay trong chiều hôm nay 25.10. Bên cạnh đó, bão số 10 cũng đã hình thành và trên đường vào miền Trung với diễn biến phức tạp, do đó cần tập trung với mức độ cao nhất.