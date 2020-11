Báo Quảng Nam tổ chức hội nghị cộng tác viên tiêu biểu năm 2020 (clip)

(QNO) - Sáng nay 14.11, Báo Quảng Nam tổ chức hội nghị cộng tác viên (CTV) tiêu biểu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số cơ quan, ban ngành của tỉnh cùng gần 100 CTV tiêu biểu của Báo Quảng Nam dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị CTV tiêu biểu Báo Quảng Nam năm 2020. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm 2020 có 453 CTV trong và ngoài tỉnh có tác phẩm đăng trên Báo Quảng Nam, trong đó có gần 100 CTV thường xuyên. Trong 10 tháng đầu năm, Báo Quảng Nam đăng tải 2.121 bài, 2.205 tin, 93 phóng sự ảnh, 209 video, 322 bản tin tiếng Anh của CTV; tỷ lệ tin của CTV chiếm 35,5%, tỷ lệ bài chiếm 34,7% trên Báo Quảng Nam.

Hoạt động của Báo Quảng Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, Báo Quảng Nam phấn đấu triển khai tuyên truyền đồng bộ, kịp thời, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đời sống xã hội… trên báo in và báo điện tử.

Từ đầu năm đến ngày 31.10, Báo Quảng Nam xuất bản 245 kỳ báo in, tổng số tác phẩm đăng tải trên báo in là 1.675 tin, 4.560 bài, 51 phóng sự ảnh. Cùng thời gian, báo điện tử sản xuất và đăng tải 1.414 bài, 4.682 tin, 293 tin tiếng Anh, 622 tin truyền hình, 84 phóng sự ảnh, 87 infographic, 11 emagazine, 7 videographic, 137 phóng sự truyền hình. Từ đầu năm đến nay, báo điện tử thu hút 5,78 triệu lượt người truy cập, tăng 680 nghìn lượt so với năm 2019; fanpage Báo Quảng Nam hiện có hơn 10.200 lượt thích, gần 11 nghìn lượt theo dõi.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao chất lượng của Báo Quảng Nam, một số CTV đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để tờ báo phát triển hơn trong thời gian tới.

TS. Trần Đức Anh Sơn - CTV Báo Quảng Nam chia sẻ ý kiến tại hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

TS. Trần Đức Anh Sơn cho rằng, yêu cầu ngắn gọn về dung lượng rất khó đối với những bài viết mang tính chất nghiên cứu về văn hóa, lịch sử vì tác phẩm thuộc thể tài, lĩnh vực này cần diễn đạt kỹ, dẫn nguồn cụ thể, đầy đủ.

Cũng bàn về bài viết trên lĩnh vực văn hóa, CTV Phú Bình mong muốn Báo Quảng Nam động viên, tạo điều kiện cho nhiều người trẻ ở các địa phương trong tỉnh viết về văn hóa làng xưa, về đất và người xứ Quảng để thông tin trên báo phong phú, đa dạng hơn. “Sẽ mất mát rất đáng tiếc nếu không kịp ghi lại những nét văn hóa làng xã ngày xưa” - CTV Phú Bình nói.

Clip CTV Phú Bình góp ý về tác phẩm lĩnh vực văn hóa (Thực hiện: HỒ QUÂN)

Nhiều CTV bày tỏ tiếc nuối khi Báo Quảng Nam giảm trang các ấn phẩm báo in từ quý III.2020; cạnh đó là băn khoăn về vấn đề tác nghiệp, việc sử dụng tin bài của CTV trong tình hình báo Quảng Nam giảm trang; về mối quan hệ giữa tòa soạn - CTV thời gian qua.

Bên cạnh góp ý về nội dung, các CTV Phùng Tấn Đông, Đặng Ngọc Kết trao đổi về cơ chế điều hành, kết nối, tương tác giữa tòa soạn và CTV; quan điểm của Báo Quảng Nam đối với việc sử dụng tác phẩm của CTV. Các CTV bày tỏ mong muốn tòa soạn trao đổi, phản hồi về việc sử dụng tác phẩm của CTV, nhất là CTV lâu năm, CTV chủ lực để vừa thể hiện sự tôn trọng CTV, vừa để CTV biết định hướng tuyên truyền của tờ báo và thông tin về bài viết của mình.

CTV Đặng Ngọc Kết góp ý về sự tương tác giữa tòa soạn và CTV. Ảnh: HỒ QUÂN

Là CTV trẻ tiêu biểu, cộng tác đắc lực đối với thể loại emagazine và infographic trên Báo Quảng Nam điện tử trong năm 2020, CTV Trương Văn An (quê Hội An, hiện công tác tại TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ góc nhìn về tòa soạn hội tụ, về cách thức xây dựng tòa soạn hội tụ và cách đưa tòa soạn đến gần với bạn đọc.

Theo anh An, tòa soạn cần hội tụ từ việc thu thập thông tin, cách thể hiện tác phẩm đến cách thức chia sẻ, đưa tác phẩm đến với độc giả. Anh và những người bạn sẵn sàng tham gia đóng góp cho sự phát triển theo xu hướng hiện đại Báo Quảng Nam.

Clip CTV Trương Văn An góp ý về tòa soạn hội tụ (Thực hiện: HỒ QUÂN)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Hữu Sáng đánh giá cao những kết quả đạt được của Báo Quảng Nam trong năm 2020, nhất là việc tuyên truyền nhiều sự kiện trong bối cảnh khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng cho rằng, Báo Quảng Nam đã thực hiện đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, phù hợp với xu thế phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thông tin trên báo Quảng Nam hợp ý Đảng, lòng dân và khẳng định được “thương hiệu” của Báo Quảng Nam trong lòng bạn đọc. Đội ngũ CTV Báo Quảng Nam ngày càng phát triển, bên cạnh những CTV lâu năm có kinh nghiệm, đã xuất hiện nhiều CTV trẻ, năng động, góp phần vào sự phát triển của Báo Quảng Nam.

Clip quang cảnh hội nghị (Thực hiện: HỒ QUÂN)

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đề nghị Báo Quảng Nam lưu ý ý kiến của CTV tại hội nghị này đối với sự phát triển của tờ báo. Đồng thời yêu cầu Báo Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 là tiếp tục tuyên truyền việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào các nghị quyết chuyên đề của Đảng; tuyên truyền tốt sự kiện 550 danh xưng Quảng Nam và các sự kiện khác.

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiếp thu ý kiến tâm huyết của CTV; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực của CTV và dành “đất” cho tác phẩm của CTV.

Tổng Biên tập Báo Quảng Nam - nhà báo Lê Văn Nhi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhà báo Lê Văn Nhi chia sẻ, ý kiến của CTV đối với công tác tuyên truyền của Báo Quảng Nam, nhất là tâm tư việc báo in giảm số trang cũng là trăn trở của Báo Quảng Nam. Đồng thời cho biết, Báo Quảng Nam đang lập đề án phát triển giai đoạn 2021 - 2025; trong đó cơ cấu lại các sản phẩm báo in; phát triển toàn diện báo điện tử theo xu hướng báo chí đa loại hình và đa dạng phương thức tiếp cận bạn đọc thông qua internet và các thiết bị thông minh.

Ban Biên tập Báo Quảng Nam khen thưởng CTV tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Tại hội nghị, Ban Biên tập Báo Quảng Nam thông tin về nội dung đặc san Xuân Tân Sửu - 2021 với chủ đề chính là 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021), gắn với sự kiện kỷ niệm vua Lê Thánh Tông cho thành lập đạo Thừa tuyên thứ 13 của đất nước vào năm 1471. Chủ đề nêu trên lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi để nhìn lại các giá trị lịch sử phát triển và tầm nhìn về tương lai của vùng đất - con người Quảng Nam.

Dịp này, Ban Biên tập Báo Quảng Nam khen thưởng 4 CTV tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp tích cực cho hoạt động xuất bản của Báo Quảng Nam năm 2020.