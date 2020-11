Bão số 12 gây mưa lớn trên địa bàn Quảng Nam

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150mm.

Bão số 12 đang di chuyển vào đất liền từ Bình Định đến Ninh Thuận. Ảnh: nchmf.gov.vn

Lúc 4 giờ sáng nay 10.11, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 12,3 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 -15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 12.11, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, có nơi hơn 450mm; Quảng Bình, phía nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt.

Tại Quảng Nam, trên đất liền nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4 - cấp 5. Vùng biển có mưa to và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

* Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12 nên mưa khá lớn ở khu vực miền núi. Bên cạnh đó siêu bão số 13 đang trên đường vào nên chắc chắn sẽ gây mưa to, gió lớn liên tục từ nay đến tuần sau.

Khả năng sạt lở miền núi khá cao, do vậy các địa phương chú ý công tác sơ tán dân. Khu vực đồng bằng ven biển cần rà soát lại phương án về sơ tán dân và tổ chức hiệu quả.