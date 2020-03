Bên trong khu lưu trú an toàn Hoi An Beach Resort

(QNO) - Ngay sau khi Hoi An Beach Resort (TP.Hội An) được chọn làm nơi lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài, từ ngày 17.3, lực lượng chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã đưa những người từng tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 tại các khu lưu trú trên địa bàn TP.Hội An đến lưu trú tại Hoi An Beach Resort.

Bên ngoài cổng khu du lịch ven biển đẳng cấp 4 sao Hoi An Beach Resort luôn được lực lượng chức năng túc trực.

Các lực lượng tham gia được trang bị phòng chống dịch theo đúng quy định; sau đó đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn kiểm tra thông tin, hộ chiếu và hướng dẫn, đón du khách tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 về lưu trú tại Hoi An Beach Resort. Sau khi trao đổi thông tin, các du khách vui vẻ, sẵn sàng hành lý theo đoàn lên những chiếc xe 16 chỗ được chuẩn bị sẵn để đến nơi lưu trú an toàn.

Lực lượng chức năng đón khách nước ngoài đến lưu trú tại Hoi An Beach Resort để phòng chống dịch.

Những chiếc xe vào đến cổng Hoi An Beach Resort đều được phun thuốc tiêu độc khử trùng xe, hành lý, đo thân nhiệt, hướng dẫn du khách rửa tay sát khuẩn trước khi làm thủ tục nhận phòng.

Ngay sau đó, đội ngũ y tế cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ du khách mang hành lý, đưa du khách vào các phòng đã được chuẩn bị sẵn. Công tác đón đoàn du khách diễn ra nghiêm túc, nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng 17.3 có 39 du khách nước ngoài đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 được chuyển đến lưu trú tại Hoi An Beach Resort. Tại khu vực này, lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho việc đón du khách đến lưu trú để phòng chống dịch.



Du khách xuống xe trong khu vực Hoi An Beach Resort.

Lực lượng chức năng cẩn thận rà soát danh sách tại khu vực cổng của Hoi An Beach Resort.

Phun hóa chất khử trùng va li hành lý của du khách.

Du khách rửa tay bằng nước sát khuẩn khi vừa xuống xe để vào lưu trú tại Hoi An Beach Resort.

Đo thân nhiệt du khách.

Du khách vào khu lưu trú Hoi An Beach Resort.

Vận chuyển thức ăn phục vụ du khách trong thời gian lưu trú.