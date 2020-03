BHXH TP.Hội An chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Theo cơ quan BHXH TP.Hội An, tính đến hết ngày 25.3.2020, số lao động tham gia BHXH tại BHXH TP.Hội An bị cắt giảm, dừng đóng do mất việc làm lên đến 1.650 người (chưa kể gần 2.000 lao động ở một số doanh nghiệp đã đóng cửa hoạt động nhưng doanh nghiệp vẫn đóng đầy đủ cho người lao động), trong thời gian đến số lao động bị cắt giảm sẽ tiếp tục tăng.

Kể từ giữa tháng 3.2020 đến nay, bộ phận một cửa BHXH TP.Hội An mỗi ngày tiếp trên 120 lượt người lao động đến làm các thủ tục liên quan về chốt sổ BHXH để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Thiết thực nhất trong chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cán bộ, viên chức của BHXH TP.Hội An đã giải quyết thủ tục cho người dân tận tình, chu đáo. Đồng thời, người lao động của BHXH TP.Hội An đã trích từ tiền lương hỗ trợ 5 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An trong cuộc vận động kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh.