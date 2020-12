BIDV tiếp sức người dân Quảng Nam

(QNO) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã dành 7 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với người dân Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, qua đó mong người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

BIDV hỗ trợ người dân Núi Thành 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Sáng nay 15.12, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, BIDV chi nhánh Quảng Nam thay mặt BIDV tặng 1 tỷ đồng đến người dân huyện Núi Thành chịu thiệt hại do bão lũ.

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành cho biết, chưa bao giờ người dân địa phương chịu nhiều khó khăn như thời gian gần đây. Sau 2 đợt Covid-19, bão lũ hoành hành đã gây nhiều mất mát cho người dân địa phương, nhiều ngôi nhà đã tốc mái, nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề. Trước tình cảnh đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương, tấm lòng hảo tâm trên cả nước đã đến chia sẻ, tặng quà, giúp người dân dần vượt qua tai ương, hoạn nạn.

“Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của BIDV. Những phần quà ý nghĩa là niềm động viên to lớn giúp người dân Núi Thành tiếp tục vượt qua thử thách, vươn lên trong cuộc sống. Mối quan hệ của Núi Thành với BIDV đã khăng khít bấy lâu nay càng được dịp gắn bó hơn nữa” - ông Ấn nói.

Đợt này, BIDV chi nhánh Quảng Nam đã và đang thay mặt BIDV để tặng 4 tỷ đồng đến người dân gặp khó do thiên tai ở các huyện Quế Sơn, Phước Sơn, Tây Giang và TP.Tam Kỳ. Ông Đặng Bảo Trí - Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Quảng Nam cho biết, Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo BIDV đã quyết định dành nhiều phần quà để hỗ trợ khẩn cấp người dân Quảng Nam. Để triển khai ngay hoạt động tình nghĩa này, BIDV chi nhánh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, Mặt trận, các hội đoàn thể để trực tiếp chuyển tới người dân thông qua các hình thức tiền mặt, phục vụ cho cuộc sống thiết yếu.

“BIDV hy vọng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần làm vơi đi những khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra, giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống” - ông Trí nói.

Đây là đợt thứ 2, BIDV tặng quà, hỗ trợ người dân Quảng Nam gặp khó do bão lũ. Ở đợt 1 vừa qua, BIDV tặng 2 tỷ đồng đến người dân huyện Núi Thành, TP.Tam Kỳ và các xã Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My), Phước Lộc, Phước Thành (Phước Sơn), Trà Giáp (Bắc Trà My).

Ông Nguyễn Bách Thọ - Giám đốc BIDV chi nhánh Quảng Nam cho biết, bằng nghề nghiệp ngân hàng, BIDV chi nhánh Quảng Nam cũng đã và đang chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng ở địa phương tổng hợp đề xuất các giải pháp, biện pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, khách hàng chịu thiệt hại trực tiếp do bão lũ gây ra. Công đoàn BIDV cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ người dân Quảng Nam nói riêng, đồng bào các tỉnh miền Trung nói chung.