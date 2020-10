Biên phòng Quảng Nam khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 9

(QNO) - Trước dự báo diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 9 có thể ảnh hưởng trực tiếp một số tỉnh miền Trung trong đó có Quảng Nam, sáng nay 26.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới và biển đảo của tỉnh khẩn trương triển khai công tác phòng chống, ứng phó.

BĐBP tỉnh kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: HỒNG ANH

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng thực hiện nghiêm công điện của cấp trên; thường trực 100% quân số và túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với người dân ứng phó với bão. Đồng thời yêu cầu các đài thông tin báo bão thường xuyên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Các đồn biên phòng tuyến biển cử cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn và giúp nhân dân sắp xếp neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Đại tá Nguyễn Bá Thông – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, hiện nay Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biển tổ chức làm tốt công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú an toàn. Đáng chú ý hiện nay trên khu vực biển, nhất là khu vực biển Cù Lao Chàm đã đưa số tàu về các vị trí an toàn và Bộ Chỉ huy cũng chỉ đạo Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với địa phương dự kiến vận động di dời 130 hộ dân ở trên đảo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão về nơi tránh trú an toàn. Riêng đối với tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác đề phòng sạt lở; các đơn vị phối hợp với địa phương di dời người dân từ nơi có khả năng sạt lở đến những vị trí an toàn.

BĐBP giúp nhân dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: HỒNG ANH

Ngoài việc kêu gọi và giúp nhân dân nhanh chóng gia cố chằng chống nhà cửa, giằng néo tàu thuyền, che chắn đảm bảo an toàn các tài sản, các đơn vị cũng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện ứng trực sẵn sàng ứng phó; phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sắp xếp nơi ăn ở, chuẩn bị sẵn sàng đón nhân dân đến sơ tán tập trung tại các đồn biên phòng khi có yêu cầu. Đồng thời thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến và hướng di chuyển của bão số 9 để thông báo cho nhân dân các chủ phương tiện chủ động phòng tránh. Hiện tất cả đơn vị biên phòng trên 2 tuyến đang sát cánh cùng chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.