Biểu dương trách nhiệm cộng đồng

Lần thứ hai dịch bùng phát, gần như mọi người dân trên địa bàn tỉnh không ở ngoài cuộc, mà tích cực góp sức cho công tác phòng chống dịch, xem đó là trách nhiệm chung với cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại điểm chốt chặn khối phố Tứ Ngân (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đó là một trong những nội dung đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 tại buổi khảo sát thực tế, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An vào sáng qua 18.8. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19. Tại các nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các tổ giám sát, kiểm soát chốt chặn, người làm công tác phục vụ tại khu cách ly.

Cộng đồng góp sức

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát thực tế, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Nam Phước (Duy Xuyên) và điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh khối phố Tứ Ngân (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn - khu vực giáp ranh với TP.Đà Nẵng). Nhấn mạnh tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý người dân và cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Tự nguyện tham gia các hoạt động giám sát, tuyên truyền, vận động người dân trong ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh, nhiều ngày qua, hàng trăm thành viên các tổ giám sát cộng đồng của huyện Đại Lộc thay phiên nhau “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát tờ khai y tế, kê khai nhân khẩu và nắm danh sách những người thuộc diện F1, F2.

Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng cộng đồng số 11, khu Nghĩa Hiệp (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) cho hay, công việc đôi lúc vất vả nhưng anh em trong tổ luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, góp chút công sức cho cộng đồng. Bên cạnh một số ít người dân phản ứng, đa số đều chấp hành, cùng tổ giám sát thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, việc kiểm soát lượng người ra vào, người trở về từ vùng dịch tễ đảm bảo theo các quy định trong công tác phòng chống dịch hiện nay.

Ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho biết, xác định vai trò cộng đồng hết sức quan trọng trong phòng chống Covid-19, ngay từ khi dịch bệnh tái bùng phát, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch và vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống. Bằng rất nhiều việc làm ý nghĩa của tổ giám sát, thời gian qua, người dân đã tự “nâng chuẩn hóa” tinh thần trách nhiệm lẫn kiến thức, góp phần chung tay ngăn ngừa, hỗ trợ đội ngũ y tế giám sát ngay tại cộng đồng đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Tất cả thành viên trong các tổ giám sát cộng đồng đều làm việc theo tinh thần tự nguyện.

“Hiện thị trấn Ái Nghĩa có 97 tổ giám sát cộng đồng với 291 thành viên. Mỗi tổ phụ trách trung bình 30 - 45 hộ, hàng ngày có trách nhiệm đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết” - ông Hùng cho biết thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Nam Phước (Duy Xuyên). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Không chỉ tổ giám sát cộng đồng, tại các địa phương trong tỉnh, nhiều ngày qua, các thành viên trong đội chốt chặn tại các tuyến đường dân cư ngày đêm canh gác, kiểm soát lượng người ra vào, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh trực tiếp đến thăm hỏi tại các tổ chốt chặn, khu cách ly, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ cho các tổ giám sát cộng đồng nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc, cùng các cấp chính quyền tham gia phòng chống dịch bệnh.

Mong bình yên trở lại

Sau khi kiểm tra tại các khu cách ly, chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã vào bên trong khu vực phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An) kiểm tra việc thực hiện cách ly và ghi nhận đời sống của người dân trong khu vực.

Một người dân địa phương cho biết, thời gian trước, nhất là sau khi có thông tin sắp hết thời gian phong tỏa đợt 1 (tức từ ngày 31.7 - 14.8), người dân có vẻ chủ quan, lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện thêm 3 ca dương tính mới, gồm các bệnh nhân 931, 932, 933 và thực hiện lệnh phong tỏa mới, mọi người nghiêm túc chấp hành cách ly tại nhà. Người dân không ra khỏi nhà, toàn bộ đồ ăn, thức uống được cán bộ, chiến sĩ mang đến, đảm bảo nhu cầu trong thời gian cách ly. Người dân trong khu phong tỏa bày tỏ tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương, bởi ai cũng mong muốn cuộc sống sớm bình thường trở lại.

Sau khi lắng nghe chia sẻ từ phía người dân ở khối phố An Hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương tinh thần đoàn kết cộng đồng, chấp hành tốt các chủ trương của tỉnh và thành phố. Tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống dịch bệnh tiếp tục được nâng cao, góp phần cùng chính quyền làm tốt công tác ngăn ngừa, để sớm dập dịch trong thời gian đến. Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức từ mỗi cá nhân và gia đình trong thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời kỳ vọng, với tinh thần quyết tâm cao của cả cộng đồng, không bao lâu nữa, bình yên sẽ trở lại với khu phố này.