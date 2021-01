Bộ Công an yêu cầu dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số

(QNO) - Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số để chuyển sang cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử, bắt đầu thực hiện từ ngày 23.1.

Công an Quảng Nam triển khai cấp thẻ CCCD cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đối với những hồ sơ đề nghị cấp CCCD mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ CCCD trả cho công dân.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD sẽ triển khai từ năm 2020 - 2022 tại Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã với tổng mức đầu tư 2.696 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm hơn về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng...

Thẻ CCCD theo mã vạch 2 chiều (loại có 12 số định danh cá nhân) đã được cấp cho khoảng 16 triệu người dân tại 16 địa phương. Ngoài ra, người dân cũng đang sử dụng một số loại giấy tờ tùy thân khác như CMND 12 số và CMND 9 số. Dù tạm dừng cấp nhưng các loại giấy tờ này vẫn được sử dụng theo thời hạn đã ấn định trên thẻ.