Bộ đội biên phòng tổ chức di dời hơn 16.000 dân tránh bão số 9

(QNO) - Sáng nay 28.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, BĐBP cho biết đã điều động gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ trên hai tuyến giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, tổ chức di dời, sơ tán hơn 4.000 hộ dân/16.146 nhân khẩu ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: VĂN VINH

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh báo cáo nhanh công tác triển khai và giúp dân phòng chống bão số 9. Theo đó, trong những ngày qua, BĐBP Quảng Nam đã kêu gọi 1.264 phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn, phối hợp với địa phương hướng dẫn ngư dân neo đậu 2.150 tàu thuyền và 348 lồng bè. Đồng thời yêu cầu người dân đến 17 giờ ngày 27.10 phải rời khỏi tàu và lồng bè về nơi trú bão an toàn. Riêng các tàu đang hoạt động ở khu vực Trường Sa cũng đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và đã vào tránh trú an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

BĐBP tỉnh cũng đã dốc toàn lực điều động gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ trên hai tuyến giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, kéo hơn 200 phương tiện tại khu vực bãi ngang vào bờ trú, tránh, kêu gọi 35 tàu vận tải neo đậu tại đảo Cù Lao Chàm di chuyển khỏi khu vực đến các vị trí an toàn. Tổ chức di dời, sơ tán hơn 4.000 hộ dân/16.146 nhân khẩu ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Bảo đảm nơi ăn ở, thực phẩm để tiếp nhận khoảng 1.500 người dân vào tránh trú bão tại các Đồn Biên phòng và cơ quan Bộ Chỉ huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng, chủ động xây dựng phương án cụ thể kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả ngay sau khi bão tan.

Lãnh đạo tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên hơn 500 người dân của Thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) đang sơ tán tránh bão cơ quan Biên phòng tỉnh. Ảnh: HỒNG ANH

Trước đó, trong chiều tối 27.10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm hỏi, động viên 600 người dân của thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) đang sơ tán tránh bão tại cơ quan biên phòng tỉnh.