Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người từng đến 6 quán ăn, phòng khám, siêu thị ở Hà Nội và TP.HCM

Tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY | 26/03/2020 - 08:49

(QNO) - Sáng 25.3, đoàn công tác Báo Công an nhân dân - Văn phòng thường trú miền Trung phối hợp với Hội golf TP.Đà Nẵng đến thăm, trao ủng hộ 30 triệu đồng cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn khách sạn Hội An Beach Resort.