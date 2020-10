Các thủy điện đang vận hành hạ dần mực nước hồ để đón lũ

(QNO) - Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, mực nước tại các trạm thủy văn đều dưới báo động I.

Thủy điện A Vương đang vận hành hạ dần mực nước hồ. Ảnh: M.L

Tính đến 4 giờ sáng nay 26.10, các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý có 11 hồ đầy nước (Đá Vách, Nước Rôn, Phước Hà, An Long, Hố Giang, Hương Mao, Cây Thông, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân, Đông Tiển), 4 hồ hơn 70% dung tích hữu ích (Vĩnh Trinh, Trung Lộc ,Việt An, Cao Ngạn) và 2 hồ hơn 50% dung tích hữu ích (Thái Xuân, Phú Ninh).

Hiện nay mực nước các hồ chứa thủy điện ở cao trình mực nước cao nhất trước lũ. Các hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 đang vận hành luân phiên 12 giờ để hạ dần mực nước các hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

* Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 6 giờ sáng nay Quảng Nam có 60 tàu/2.309 lao động hoạt động tại khu vực Trường Sa, hiện đã tránh trú an toàn tại các đảo.