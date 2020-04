Cách ly tập trung tất cả các trường hợp về từ vùng dịch

(QNO) - Chiều 1.4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh bàn, triển khai các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19.

Cả hệ thống chính trị phải quyết liệt vào cuộc trong thời gian khắp tới

Báo cáo nhanh của Sở Y tế đến 12 giờ ngày 1.4 cho biết, toàn tỉnh có 7 trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai ở các huyện Thăng Bình, Tiên Phước, Duy Xuyên, Hội An, trong đó có 2 trường hợp cách ly tại nhà, 3 trường hợp cách ly tại bệnh viện, trung tâm y tế và 2 trường hợp đang cách ly tại Hà Nội.

Hiện, ngành y tế đang tích cực rà soát và thực hiện cách ly các trường hợp về từ bệnh viện Bạch Mai, người nước ngoài nhập cảnh và những người từ các tỉnh khác về Quảng Nam. Tổng số người đang được cách ly tập trung là 285, cách ly tại các cơ sở y tế là 122 và cách ly tại nhà là 1.048 người; 8 chốt chặn được lập để kiểm soát các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh, đồng thời tuyến biên giới đang được tập trung lực lượng để tăng cường khả năng ứng trực, phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp nhập cảnh qua đường mòn, lối mở.

Việc khai báo y tế toàn dân được đẩy mạnh ở từng thôn bản, tổ dân phố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức triển khai các khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sẵn sàng tiếp nhận người vào cách ly. Vật tư bảo hộ cho cán bộ y tế tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo. Riêng du khách người Anh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương có sức khỏe ổn định và đã xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Dự báo thời gian đến, số ca bệnh trong nước có thể gia tăng với lịch trình phức tạp, các ca bệnh không có triệu chứng có thể là nguồn lây đáng kể cho cộng đồng nếu không được phát hiện sớm. Ngoài ra, lượng người nhập cảnh từ Lào, Campuchia trở về, số người ngoại tỉnh và người dân đi làm ăn xa trở về cũng sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp.

UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, ưu tiên số một trong thời điểm hiện tại là tập trung khoanh vùng, rà soát, phát hiện, cách ly và xét nghiệm các trường hợp trở về địa phương, đặc biệt là từ vùng dịch. Người trở về từ vùng dịch bắt buộc phải được thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Những đối tượng cách ly này sẽ phải chi trả 50% tiền ăn, 100% chi phí xét nghiệm. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho công an, y tế và các ban, ngành liên quan đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, bảo hộ tại các điểm chốt chặn quan trọng để đảm bảo trực chiến 100%.

“Những ngày tới, phải tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần "bốn tại chỗ", đi từng ngõ, gõ từng nhà, huy động vai trò của y tế cơ sở. UBND tỉnh giao cho Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang bị bảo hộ cho các cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh nhân dương tính với vi rút; giao các địa phương tổng hợp các danh sách bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, báo cáo Sở LĐ-TB&XH để tính toán phương án hỗ trợ. Công an tỉnh phải vào cuộc quyết liệt để đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm vụ việc giả ăn xin ở TP.Hội An, quản lý chặt, ngăn chặn tình trạng tích trữ xăng dầu tràn lan. Sở Thông tin truyền thông phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nhanh, kịp thời và dễ tiếp cận nhất cho mọi đối tượng; Ủy ban MTTQVN tỉnh vận động con em người Quảng ở xa thấu hiểu, chia sẻ và chấp hành tốt các quy định để phòng chống dịch; Đài PTTH tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng các chủ trương, biện pháp chống dịch, ưu tiên phát vào các giờ vàng để bà con nhân dân tỉnh nắm. Ngành Công thương có biện pháp chỉ đạo đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở các địa phương miền núi. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa với tinh thần “chống dịch như chống giặc” trong những ngày sắp tới” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.