Cải tiến xe phun thuốc khử trùng

Để góp phần ngăn chặn sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2, tổ phun thuốc khử trùng tiêu độc của thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) đã cải tiến thành công, đưa vào vận hành 2 xe phun thuốc “đặc biệt”. Tuy đơn giản nhưng phương tiện đạt công suất cao gấp 3 - 4 lần so với phun thủ công.

Xe phun thuốc cải tiến của thị trấn Nam Phước phun khử trùng tiêu độc trong khu phố chợ Nam Phước. Ảnh: T.P

Vừa kiểm tra chiếc xe tải nhỏ, hệ thống máy móc, thiết bị để lên đường thực hiện việc phun tiêu độc khử trùng, ông Nguyễn Ngọc Nam - thành viên tổ phun thuốc của thị trấn Nam Phước cho biết, tổ hợp cải tiến này được lắp ráp khá gọn nhẹ, bao gồm một máy phát điện chạy bằng dầu Diezen, một thùng nước hòa dung dịch có dung tích gần 1.000 lít, 1 máy phun thuốc với 2 vòi phun và hệ thống ống phun (mỗi ống dài hơn 20m).

Tất cả thiết bị trên được đặt trên sàn thùng xe bán tải. Riêng hệ thống máy phun thuốc được lắp trên cao nhằm giúp cho thuốc khử trùng vươn ra xa hơn. Những ngõ hẻm quá nhỏ, xe tải không vào được thì chỉ cần đưa đường ống dây dẫn là dễ dàng phun được đến từng gia đình.

“Việc đưa vào sử dụng loại máy phun cải tiến này giúp nâng cao hiệu quả công việc gấp nhiều lần so với mang theo bình phun trên lưng, vừa nhẹ nhàng vừa an toàn hơn so với việc sử dụng bình phun thông thường như trước đây” – ông Nam nói.

Ông Nguyễn Thành Linh Tú – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Nam Phước (cũng là thành viên tổ phun thuốc) cho hay, nhờ công suất máy bơm thuốc cải tiến tăng lên nên khu vực được khử trùng tiêu độc trên địa bàn mở rộng và kịp thời hơn. Trung bình mỗi ngày chiếc xe này có thể phun từ 3.000 - 4.000 lít dung dịch tiêu độc khử trùng, gấp 3 - 4 lần so với phun thủ công. Hiện tại, trên mỗi xe bố trí khoảng 3 - 4 thành viên, tùy thời điểm có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Ông Nguyễn Ngoạn – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước cho biết: “Hằng ngày, chúng tôi phun thuốc khử trùng tiêu độc tại các khu dân cư, chợ Nam Phước, nơi tập trung đông người, nơi công cộng, chốt kiểm soát dịch bệnh ở các vùng lân cận, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng”.