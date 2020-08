Cán bộ chốt kiểm soát dịch trả lại tài sản đánh rơi

(QNO) - Nhặt được tài sản đánh rơi tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở ga Tam Kỳ, cán bộ chốt kiểm soát đã liên hệ và trao trả lại người mất.

Ngày 26.8, Công an TP.Tam Kỳ có công văn gửi UBND phường An Xuân đề nghị xem xét biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt đối với một cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường An Xuân.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 17.8, anh Đỗ Trung Quân (SN 1983) - cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường An Xuân, thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại ga Tam Kỳ nhặt được một chiếc ví đánh rơi nên báo cáo với chốt kiểm soát.

Bên trong ví có một số giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Ngọc D. (trú xã Tiên Phong, Tiên Phước), 1 nhẫn vàng, hơn 6,6 triệu đồng. Sau đó, anh Quân liên lạc được với chị D. và trao trả toàn bộ giấy tờ, tài sản nhặt được.

Chốt kiểm soát dịch tại ga Tam Kỳ do Công an TP.Tam Kỳ phụ trách, thành lập từ ngày 29.7 và duy trì hoạt động đến nay.