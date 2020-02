Cán bộ thôn với công nghệ thông tin

Hiện nay, nhiều cán bộ thôn khối phố tại TP.Hội An dù đã lớn tuổi nhưng vẫn ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công việc chung tại cơ sở, giúp giải quyết nhanh công việc cơ sở, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, in ấn thông báo, tài liệu...

Ông Nguyễn Viết Đãi - Bí thư Chi bộ khối phố An Bang cùng chiếc điện thoại thông minh ứng dụng vào công việc. Ảnh: L.H

Nhanh chóng, kịp thời

Thời gian qua, các phong trào, hoạt động tại khối phố An Bang (phường Thanh Hà, TP.Hội An) luôn được triển khai nhanh nhạy, sáng tạo và đạt hiệu quả. Có được thành quả đó một phần nhờ vào sự đồng tâm nhất trí, đoàn kết hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân trong khối, cũng như đổi mới cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo khối, trong đó có Bí thư Chi bộ Nguyễn Viết Đãi. Với hơn 20 năm giữ chức vụ này, dù đã lớn tuổi nhưng ông Đãi vẫn nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc khối phố. Với chiếc điện thoại thông minh, ông đăng ký internet 3G, truy cập, ứng dụng vào công việc. Từ văn bản, giấy tờ đến các mẫu hình trang trí, cổ động tuyên truyền trực quan, ông đều tham khảo thêm trên mạng. Vì vậy, trong nhiều hoạt động của phường, khối phố An Bang luôn tạo được ấn tượng riêng. Đơn cử như các mô hình trang trí hội trại kỷ niệm 20 năm thành lập phường hoặc cách trang trí không gian khối phố trong ngày bầu cử, ngày đại hội chi bộ, đại đoàn kết, Tết Nguyên đán hoặc dễ thấy nhất là các pa nô tuyên truyền về xây dựng khối phố văn hóa, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường…

Với cách ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn mẫu hình phù hợp, những thông điệp tuyên truyền mà khối phố An Bang chuyển tải đến nhân dân cũng bắt mắt hơn, dễ đọc, dễ hiểu. Ông Nguyễn Viết Đãi - Bí thư Chi bộ khối phố An Bang, cho biết: “Tôi đã sử dụng mạng internet để tra cứu thông tin, các văn bản của Nhà nước, đặc biệt nghiên cứu các văn bản liên quan đến người dân, quyền lợi nghĩa vụ của công dân để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hoặc khi nhân dân có nhu cầu thì chúng tôi trực tiếp hỗ trợ, nhất là những người già cả neo đơn, khó khăn trong đi lại... để hướng dẫn cặn kẽ cho bà con”.

Nhiều thuận lợi

Tương tự, ở khối Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, nhiều người dân cũng rất quý mến Khối phố trưởng Trần Duy Ba. Không chỉ sâu sát, trách nhiệm với công việc chung của khối, ông Ba dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn ứng dụng tốt công nghệ thông tin, có nhiều sáng tạo, giải quyết nhanh các công việc chung của khối phố. Nhà có lắp đặt wifi, ông Ba cũng sắm một điện thoại thông minh, tải các trình ứng dụng gmail, Zalo, facebook để sử dụng vào công việc. Trong Zalo, ông hình thành các nhóm nhỏ như nhóm cán bộ khối phố, nhóm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, nhóm cộng tác viên khối phố, nhóm vận động viên có năng khiếu múa hát hoặc thể dục thể thao... Mỗi khi phường Cẩm Châu triển khai hoạt động nào, chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại, ông Ba đã có thể trao đổi, liên hệ công việc với các thành viên để bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện. Ngoài ra ông cũng là người biết sử dụng thành thạo máy vi tính, xây dựng văn bản và gửi, nhận email với UBND phường Cẩm Châu. Ông Trần Duy Ba nói: “Tôi sử dụng vi tính từ năm 2007, khi về hưu, bắt đầu làm việc cho khối phố, còn với facebook sử dụng cách đây vài năm. Bây giờ còn có Zalo, cần việc gì thì nhắn các bên nhanh chóng phản hồi. Về các hoạt động của khối phố tổ chức hiệu quả một phần nhờ tham khảo trên mạng internet, nội dung theo đó cũng đa dạng, phong phú”.

Kể từ sau khi sáp nhập thôn, khối phố đến nay, Hội An có 54 thôn khối phố. Mỗi đơn vị đều được cơ cấu đầy đủ các chức danh cán bộ theo đúng quy định hiện hành. Theo đánh giá của Phòng Nội vụ thành phố, nhìn chung các cán bộ thôn khối phố ở Hội An đều gương mẫu đi đầu, vận động và tập hợp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia các phong trào ở cơ sở. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ thôn, khối phố ở Hội An đã trở nên phổ biến và thường xuyên, vì vậy nhiều công việc được triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả. Ông Huỳnh Kim Sinh - Trưởng Phòng Nội vụ thành phố cho biết, sắp đến phòng sẽ tham mưu thành phố mở các lớp tập huấn chuyên đề, phù hợp với từng nhóm chức danh cán bộ thôn khối phố, từ đó nâng cao khả năng công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở tại địa phương.