Cần chủ động ứng phó với bão Molave tại các khu, cụm công nghiệp

(QNO) - Sáng nay 27.10, UBND tỉnh ban hành Công văn 6298/UBND-KTN yêu cầu doanh nghiệp chủ động ứng phó với bão Molave tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, bão Molave (bão số 9) được dự báo là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và có khả năng cao đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.



Để chủ động ứng phó với bão Molave (bão số 9), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm chằng chống cơ sở vật chất nhà xưởng, bảo đảm an toàn tính mạng công nhân và người lao động trong doanh nghiệp. Trường hợp không đảm bảo an toàn thì cho công nhân và người lao động nghỉ việc để tránh bão trong ngày 28.10.