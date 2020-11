Cảnh giác hoàn lưu bão số 10

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trưa nay 3.11, bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía đông nam. Gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Vị trí bão số 10 lúc 13 giờ chiều nay 3.11. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 4.11, bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía nam. Cường độ bão mạnh thêm 1 cấp, đạt cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11.



Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo, mặc dù bão số 10 có cường độ không mạnh, hướng di chuyển thiên về tây tây nam; tuy nhiên trong thời gian gần đây hậu quả do mưa lớn kéo dài, gió mạnh trong bão số 9, lũ cao và ngập sâu tại các địa phương hạ lưu Vu Gia - Thu Bồn vẫn còn rất nặng nề, đặc biệt là các vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My, Phước Sơn. Vì vậy cần đề cao cảnh giác trước các tác động do hoàn lưu bão số 10 gây ra. Tăng cường theo dõi, cập nhật liên tục thông tin diễn biến trước sự phức tạp của bão số 10, nhất là khi cập bờ.

Mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra từ ngày 5 - 6.11, mưa cường độ lớn tập trung vào ngày 5.11, tổng lượng mưa tại các địa phương trong tỉnh phổ biến 200 - 300mm, có hơn 400mm. Mưa cường độ lớn, nước tập trung nhanh trong điều kiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại các địa phương trong tỉnh. Do đó cần đặc biệt tăng cường công tác an toàn hồ đập, đề phòng sạt lở đất ven sông, ven biển; lũ quét ở vùng núi; ngập lụt sâu diện rộng tại các địa phương hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn. Cần đề phòng các cơn dông, tố, lốc quanh hoàn lưu bão số 10.

Các phương tiện hoạt động trên Biển Đông và vùng biển Quảng Nam cần phòng tránh gió mạnh, sóng biển cao, biển động dữ dội.