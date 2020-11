Cảnh giác với tình trạng ngộ độc khí thải máy phát điện

Sau cơn bão số 9, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (Hội An) tiếp nhận một gia đình gồm 4 người được hàng xóm và người nhà đưa đến cấp cứu. Các bệnh nhân đều có đặc điểm bệnh lý chung là mệt lả, khó thở, buồn nôn và đau đầu dữ dội, đồng thời toàn thân và mặt có dấu hiệu “đỏ tôm luộc”. Khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ kết luận gia đình này ngộ độc khí thải (có chứa CO2 và CO) từ máy nổ phát điện công suất nhỏ đang sử dụng.

Bác sĩ Lưu Công Sáu - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương cho biết, những ngày qua, do gió bão mất điện trong khu vực cư trú (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) nên gia đình bệnh nhân này đã sử dụng máy phát điện công suất nhỏ để thắp sáng và phục vụ sinh hoạt. Do có mưa, lại thiếu dây dẫn điện nên họ đã đưa máy vào gần phòng ngủ để tiện thắp sáng và sinh hoạt. Đến đêm, khi đi ngủ họ vẫn để máy phát điện tiếp tục chạy. Đến giữa khuya, một người nhà ngủ bên ngoài có việc vào phòng trong mới phát hiện số người nằm gần máy điện đều có triệu chứng yếu lả, khó thở, buồn nôn nên hô hoán kêu người đưa đi cấp cứu. Rất may, tại bệnh viện, họ đã được hồi sức cấp cứu tích cực kịp thời và dần hồi phục.

Trường hợp nhiễm khí độc khi sử dụng máy nổ từng xảy ra, vì vậy người dân cần lưu ý bố trí máy biệt lập với khu vực sinh hoạt, tốt nhất là che chắn một góc vườn, góc nhà tránh mưa nắng, thoáng khí và kéo dây dẫn an toàn vào nhà để sử dụng điện, không nên đưa cả máy nổ vào nhà.