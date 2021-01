Cấp 125 bồn nước inox cho người dân Nông Sơn

(QNO) - Ngày 5 - 6.1, Chương trình Vùng huyện Nông Sơn hỗ trợ 125 bồn chứa nước inox (loại 1.000 lít) cho 110 hộ gia đình có trẻ em diện bảo trợ, khó khăn và 15 trường học chịu ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 316 triệu đồng.

Chương trình Vùng cấp bồn chứa nước inox cho người dân thôn Phú Gia (xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn). Ảnh: LÊ THÔNG

Đây là các hoạt động nằm trong chương trình của Liên minh cứu trợ Hà Lan hỗ trợ hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ. Trong đó tập trung giải quyết vấn đề nước sạch sinh hoạt cho gia đình và trữ nước an toàn nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh do thiếu nước sạch gây ra. Đồng thời động viên, khích lệ tinh thần, giúp các gia đình nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn để tập trung sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em.

Trước đó, Chương trình Vùng huyện cũng đã hỗ trợ hơn 15,6 tấn giống lúa và bắp cho 1.459 hộ gia đình chịu ảnh hưởng thiên tai.