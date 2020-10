Cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo

Cắt tóc miễn phí tại phố cổ

HỒ QUÂN | 11/07/2020 - 09:59

(QNO) - Vào ngày 10 hằng tháng, tại số 06, Thái Phiên, TP.Hội An, chương trình cắt tóc miễn phí và nhận quà do Hội cắt tóc 0 đồng tổ chức đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em. Hoạt động nhân văn này chính là cách mà nhóm thợ cắt tóc trẻ ở Hội An chia sẻ với đồng cộng, làm đẹp thêm hình ảnh “Hội An - nhân tình thuần hậu”.