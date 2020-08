Chấn chỉnh sự lơ là trong cộng đồng

Ba trong số 4 ca dương tính (đều tại TP.Hội An) công bố chiều 15.8 là người dân nằm trong khu vực phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An). Qua lịch trình của 3 người này, có thể thấy, khi người dân còn lơ là, chưa chấp hành triệt để quy định cách ly thì nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng sẽ còn gặp khó.

Người dân đi tập thể dục trong khu vực phong tỏa An Hội. Ảnh: Q.T

Khu vực khối phố An Hội đã thông báo phong tỏa từ ngày 31.7 đến nay và người dân tại đây được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thế nhưng, trong lịch trình của 3 bệnh nhân 931, 932, 933 từ lúc khu vực An Hội bị phong tỏa cho đến ngày 14.8 vẫn còn đi tập thể dục, gặp gỡ nhiều bạn bè trong khu phong tỏa. Điều này dấy lên lo ngại về ý thức chấp hành của người dân khi không tuân thủ nghiêm chỉnh khuyến cáo, quyết định cách ly tại nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, theo thông tin nhân dân phản ánh, còn rất nhiều người trong khu vực phong tỏa và cả ngoài cộng đồng vẫn chủ quan, không tự giác chấp hành các quy định. Thành phố đã quán triệt cho lực lượng chức năng cơ sở phải làm quyết liệt hơn, tăng cường kiểm soát địa bàn bởi nếu cứ tiếp diễn tình trạng này thì thời gian phong tỏa, cách ly xã hội của địa phương phải kéo dài thêm.

Hiện nay, Hội An đã thành lập 9 khu cách ly tập trung và cơ bản đáp ứng yêu cầu cách ly tất cả trường hợp F1. Còn lại với các F2 có quyết định cách ly tại nhà cũng như được khuyến cáo cách ly tại nhà sẽ có các tổ giám sát cộng đồng tuyên truyền, vận động. Toàn thành phố hiện có 514 tổ giám sát cộng đồng, mỗi tổ có 2 - 3 thành viên phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn phường Minh An thông tin, từ cuối tuần qua lực lượng thanh niên nằm trong tổ giám sát đã phối hợp cùng các đoàn thể của phường tăng cường thời lượng tuyên truyền qua loa phát thanh di động đến từng ngõ, từng nhà, nhất là tại khu vực An Hội. Cái khó của tổ giám sát là cũng chỉ ở mức phối hợp theo dõi, khuyến cáo chứ không có chế tài răn đe cụ thể người dân vi phạm. Chưa nói một số đoàn viên làm nhiệm vụ hiện nằm trong diện phải cách ly nên lực lượng càng mỏng hơn, khó lòng theo sát hết hoạt động của từng hộ dân mỗi ngày. Trên địa bàn phường Minh An hiện có 42 tổ giám sát cộng đồng nhưng việc chấp hành phòng chống dịch vẫn phụ thuộc vào ý thức của người dân là chủ yếu.