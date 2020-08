Chế biến suất ăn hỗ trợ đội ngũ y tế chống dịch

(QNO) - Chung tay phòng chống dịch Covid-19, sáng nay 18.8, khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An phối hợp nhà hàng Spice Việt (khách sạn Êmm Hội An) thực hiện các suất ăn miễn phí dành tặng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) và Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam.

Chuẩn bị 370 suất ăn đầu tiên cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, CDC Quảng Nam và Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam. Ảnh: ĐAN KHÔI

Theo kế hoạch, TUI Blue Nam Hội An sẽ đảm nhận thực hiện tổng cộng 2.960 suất ăn cho các đơn vị nói trên trong thời gian từ ngày 18 - 25.8. Trung bình mỗi ngày sẽ cung cấp 300 suất cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 50 suất cho CDC Quảng Nam và 20 suất cho Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam.

Đại diện TUI Blue Nam Hội An chia sẻ, để triển khai các suất ăn, đơn vị đã vận động toàn thể cán bộ, nhân viên luân phiên nhau thực hiện. Ngoài ra, một số khách người nước ngoài đang lưu trú tại TUI Blue Nam Hội An cũng đăng ký tham gia các phần việc khi biết thông tin về hoạt động ý nghĩa này. Các suất ăn được chính tay đầu bếp của khu nghỉ dưỡng chế biến với thực đơn đa dạng, được thay đổi từng ngày nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn...

Ông Dieter Schenk - quản lý TUI Blue Nam Hội An cùng một khách du lịch thực hiện các suất ăn. Ảnh: ĐAN KHÔI

Các suất ăn do TUI Blue Nam Hội An thực hiện nằm trong chương trình ủng hộ 10.000 suất ăn cho đội ngũ y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tập đoàn Thiên Minh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện. Ngoài các đơn vị y tế phía nam của tính, từ ngày 14.8, Tập đoàn Thiên Minh đã giao nhà hàng Spice Việt Nam triển khai thực hiện các suất ăn còn lại trong chương trình gửi tặng đến lượng phòng chống dịch ở cánh bắc như Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc…

Trước đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tập đoàn Thiên Minh cùng các đối tác đã ủng hộ 1 tỷ đồng cùng 10.000 suất ăn, 2.000 bộ đồ bảo hộ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh.

Một số rau quả chế biến được lấy từ khu trồng rau sạch của khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An. Ảnh: ĐAN KHÔI

Nhân viên TUI Blue Nam Hội An chuẩn bị thực phẩm cho các suất ăn. Ảnh: ĐAN KHÔI

Đầu bếp của khu nghỉ dưỡng trực tiếp chế biến. Ảnh: ĐAN KHÔI

Nước mắm và canh được đóng hộp cẩn thận. Ảnh: ĐAN KHÔI

Chuẩn bị đóng hộp 70 suất ăn trưa cho CDC Quảng Nam và Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam. Ảnh: ĐAN KHÔI

Một số khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng cũng chung tay thực hiện các suất ăn. Ảnh: ĐAN KHÔI

Các suất ăn được đóng hộp, vận chuyển trao tận nơi. Ảnh: ĐAN KHÔI