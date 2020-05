Chi trả hỗ trợ do dịch Covid-19: Niềm vui đến với người dân xã đảo

Trong ngày 13.5, người dân thuộc diện được chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An) đã đón nhận khoản hỗ trợ an sinh.

Tiền hỗ trợ người khó khăn do Covid-19 được nhân viên Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp trao tận nhà người khuyết tật. Ảnh: D.L

Trong danh sách nhận tiền hỗ trợ của theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, có những người bị khuyết tật, già cả ở Cù Lao Chàm không thể đến điểm nhận tập trung của bưu điện thì được chi trả tận nhà.

Chúng tôi theo chị Trần Thị Anh Thư - nhân viên Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp đến từng nhà người dân. Chị Thư tâm sự: “Xã đảo không quá rộng, các bãi cách nhau vài cây số nên việc chi trả tận nhà cũng tiện. Nhưng chỉ có mình tôi làm, nên đã thông báo cho người dân đến nhận tập trung tại điểm Bưu điện văn hóa xã vào ngày 13.5. Một số người ốm đau, già cả hoặc khuyết tật không thể đi được thì tôi đến trực tiếp trao tiền hỗ trợ. Người dân rất trông chờ gói hỗ trợ. Họ nóng lòng nên trách nhiệm của tôi là phải thực hiện kịp thời”.

Chúng tôi đến nhà bà Bùi Thị Vạn và anh Nguyễn Văn Nhựt (thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) khi mẹ con họ đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Thấy nhân viên bưu điện đến, bà Vạn mừng rỡ nói: “Thấy cô Thư đến thì chắc là có tiền hỗ trợ cho mẹ con tôi rồi đúng không? Trông chờ mãi cô à, mấy nay không bán buôn chi được, có khoản hỗ trợ của Nhà nước thiệt tốt cho mẹ con tôi quá chừng”.

Bà Vạn năm nay đã 85 tuổi, nhận chế độ dành cho người cao tuổi. Con trai bà là anh Nhựt thuộc nhóm bảo trợ xã hội tại cộng đồng do bị khuyết tật. Du lịch ở đảo Cù Lao Chàm phát triển, vợ chồng anh Nhựt buôn bán trứng lộn, nước mía cho du khách.

Anh tâm sự: “Hơn 3 tháng nay, du khách không qua đảo nữa, nên tôi bán trứng lộn, nước mía rất ế. Không còn nguồn thu nhập, vợ tôi đã vào đất liền đi bán vé số để có tiền mua sữa cho con, chứ tôi khuyết tật không đi đâu, không làm gì được. Giờ mẹ tôi được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, với tôi được 1,5 triệu đồng nữa là 3 triệu, mừng lắm! Có tiền tôi sẽ đi mua sữa để dành cho con, mua thêm ít gạo để ăn nữa”.

Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Từ và bà Trần Thị Thể (thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) đang còn chất đầy những bao lá rừng chưa được bán. Đã hơn 80 tuổi nhưng vợ chồng ông vẫn lao động để có tiền trang trải cuộc sống. Hàng ngày, ông đi đốn lá rừng về, rồi vợ chồng cùng sơ chế, phơi khô, cho vào bao lát để bán cho du khách ra tham quan đảo. Với giá bán 50 nghìn đồng/bao lá rừng khô, ông bà có thêm nguồn thu nhập ngoài khoản tiền hỗ trợ cho cả 2 vợ chồng mỗi tháng được 540 nghìn đồng.

“Nhưng từ ngày khách không ra đảo, tôi cũng không bán được lá rừng nữa, còn nhiều bao chất ở nhà đây. Bán không được nhưng tôi vẫn đi đốn lá rừng về, phơi khô cho vào bao lát để cất đó, chờ khách lại ra đảo, mình lại đi bán. Hai vợ chồng tôi giờ đều được hỗ trợ 3 triệu đồng, là số tiền rất quý. Chính sách hỗ trợ này giúp người dân thực sự khó khăn có được khoản tiền trang trải cuộc sống”.

Trong đợt đầu tiên, xã Tân Hiệp có 149 người có công và bảo trợ xã hội tại cộng đồng được nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Toàn bộ những người được hỗ trợ đợt đầu này sẽ được nhân viên Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp chi trả hoàn thành trong ngày 13.5. Khoản hỗ trợ đến kịp thời với người dân đã góp phần giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại.