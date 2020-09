Chỉnh trang vỉa hè ở thị trấn Trà My: Cần người dân đồng thuận

Hai năm nay, huyện Bắc Trà My tận dụng nhiều nguồn lực để lát gạch trên vỉa hè tại các tuyến đường chính ở trung tâm nội thị. Để chỉnh trang đô thị, quản lý hạ tầng đồng bộ, cần sự đồng lòng của người dân.

Lát gạch vỉa hè, đoạn qua số nhà 68 đường Hùng Vương, thị trấn Trà My. Ảnh: H.PHÚC

Từ năm 2019, Bắc Trà My nhận được sự đồng thuận cao của người dân khi dành nguồn vốn đầu tư chỉnh trang vỉa hè đô thị ở một số tuyến đường trung tâm của thị trấn. Bởi, vỉa hè cũ xây dựng đã lâu và xuống cấp; trong khi chính quyền chưa quản lý chặt chẽ hiện trạng dẫn đến một số khu vực xảy ra tình trạng lấn chiếm, cơi nới vật kiến trúc trên vỉa hè.

Theo nhiều hộ dân trên đường Hùng Vương (thị trấn Trà My), người dân rất phấn khởi khi chính quyền thay mới gạch vỉa hè, đường ống dẫn nước sinh hoạt dưới lòng đất. Tuy vậy, do nhà ở của người dân có cốt nền cao, bắt buộc phải xây dựng bậc cấp bê tông để dễ dàng đi lại, nhưng bây giờ chính quyền phá bỏ để xây dựng, lát gạch mới cho đồng bộ nên nảy sinh rắc rối.

Một hộ buôn bán trên đường Hùng Vương nói: “Với các trường hợp lấn chiếm đất nằm trong vệt hành lang an toàn giao thông do Nhà nước quản lý, lực lượng chức năng phá dỡ vật kiến trúc, dân tôi không ý kiến; nhưng với các hộ xây dựng trên diện tích đất được quyền sử dụng, thì phải bồi thường, hỗ trợ nếu địa phương muốn thu hồi đất, hay phá dỡ tài sản”.

Đến nay, tại thị trấn Trà My, vỉa hè đi bộ của đường Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh… đã thi công gần hoàn thiện các hạng mục. Hai bên vỉa hè tuyến đường Hùng Vương có chiều dài hơn 1km được thi công (chủ yếu thay đường ống dẫn nước, lát gạch mới) từ năm 2019 đến nay. Một số trường hợp kinh doanh, buôn bán phản ứng khi chủ đầu tư triển khai thi công phá dỡ bậc cấp vào nhà. Bà Trần Thị Kim Hương (hộ dân có cửa hàng kinh doanh xe máy tại số 68 đường Hùng Vương) cho hay, tháng 6.2019, gia đình sửa chữa lại ngôi nhà, vừa là cửa hàng kinh doanh xe máy tại địa chỉ trên.

“Trước khi xây dựng, tôi đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan và được UBND huyện Bắc Trà My cấp giấy phép xây dựng. Tôi đã chấp hành đúng quy định về trật tự đô thị và nội dung giấy phép xây dựng nói trên. Nhưng bất ngờ là vừa qua, địa phương đã đưa lực lượng đến đập phá bậc cấp gia đình để làm vỉa hè mà không thông báo cho gia đình biết” – bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây mới vỉa hè các tuyến đường, nhưng trước khi tổ chức thi công, để không bị ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh thì địa phương cần thông báo trước và thống nhất phá dỡ toàn bộ vật kiến trúc của các hộ dân khác tương tự như gia đình bà.

Theo Ban Quản lý dự án – quỹ đất huyện Bắc Trà My (chủ đầu tư dự án chỉnh trang vỉa hè), do trước đây chính quyền thị trấn Trà My không quản lý tốt lĩnh vực đất đai, để một số hộ cơi nới lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nên việc lát gạch vỉa hè hiện nay cũng theo hiện trạng. Những trường hợp xây dựng bậc cấp trước nhà, ảnh hưởng đến vỉa hè đi bộ, địa phương thống nhất phá dỡ. Khi thi công xong vỉa hè, địa phương sẽ tạo điều kiện cho người dân đặt bậc cấp di động thuận lợi cho việc đi lại.

Về trường hợp phản ánh của bà Trần Thị Kim Hương, chủ đầu tư cung cấp thêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND thị trấn Trà My cách đây hơn 1 năm đối với bà, về hành vi tự ý tháo dỡ gạch vỉa hè đi bộ và sửa chữa, cải tạo vỉa hè trước số nhà 68 đường Hùng Vương.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My – ông Thái Hoàng Vũ cho biết, thời điểm này, địa phương chỉ mới ban hành quy chế quản lý đô thị chung, chưa xây dựng quy chế quản lý vỉa hè. Cái khó của việc thi công vỉa hè là trước đây không quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông, nên bây giờ chỉnh trang cũng theo hiện trạng, dĩ nhiên sẽ có “quy định cứng”.

Ông Vũ nói: “Ở các đô thị khác, đơn cử như TP.Tam Kỳ, việc chỉnh trang vỉa hè thuận lợi hơn do quản lý tốt xây dựng đô thị, nhưng với thị trấn Trà My thi công vỉa hè khó khăn hơn, cần sự đóng góp vì quyền lợi chung của Nhân dân. Nếu thi công toàn bộ vỉa hè các tuyến đường ở thị trấn thì cần kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng”.