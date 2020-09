Chủ động phòng chống bão số 5

HOÀI AN | 16/09/2020 10:28

(QNO) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, sẵn sàng lực lượng cứu nạn cứu hộ trước cơn bão số 5.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng Kỳ Hà, Núi Thành. Ảnh: HOÀI AN

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đề nghị Cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2020.

Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi tổ chức trực ban; kiểm tra, quan trắc đập. Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ, đập đang trong quá trình thi công. Rà soát, chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi trồng thủy sản, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển. Tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ trụ ăng ten, biển hiệu quảng cáo đảm bảo an toàn; chặt tỉa cành cây, khai thông cống rãnh. Thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, các hồ chứa nước, chủ các phương tiện vận tải thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình bão số 5 chủ động các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các địa phương, đơn vị rà soát, điều chỉnh linh hoạt phương án ứng phó với thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban; kiểm tra, quan trắc đập; thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.