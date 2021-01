Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà “Tết yêu thương”

(QNO) - Ngày 9.1, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc và triển khai chương trình “Tết yêu thương” năm 2021 tại các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ 4 trái sang) trao học bổng cho trẻ em trong chương trình “Tết yêu thương”. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại Bắc Trà My, đoàn đến chúc tết Thường trực Huyện ủy, UBND, Hội LHPN huyện. Đồng thời trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học khá giỏi trên địa bàn huyện (trị giá mỗi suất hơn 1 triệu đồng); trao sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ (mỗi trường hợp 5 triệu đồng); thăm và trao tặng quà tết 15 trường hợp đối tượng chính sách và 10 trường hợp phụ nữ nghèo, khuyết tật.

Bà Hà Thị Nga thăm hỏi, động viên người dân Bắc Trà My sau thiên tai. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trao quà người dân Bắc Trà My. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Sau đó đoàn đến thăm và chúc tết lãnh đạo xã Trà Giang (Bắc Trà My); đến chia sẻ khó khăn, động viên 2 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh khó khăn, bị sụp đổ nhà hoàn toàn do bão số 9 và hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng.

Hỗ trợ 10 triệu đồng cho một hội viên phụ nữ tại xã Trà Giang có nhà bị sụp đổ hoàn toàn trong bão số 9. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại Tiên Phước, đoàn trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo, có thành tích học tập tốt; trao sinh kế 10 hộ khó khăn; trao quà tết 15 gia đình chính sách và 10 gia đình khó khăn, hộ phụ nữ khuyết tật.

Tại xã Tam Thái (Phú Ninh), đoàn đến thăm, chúc tết Đảng ủy, UBND xã, Hội LHPN xã; thăm và trao quà tết 30 hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, khó khăn; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thạnh (95 tuổi)...

Những suất quà ý nghĩa từ chương trình “Tết yêu thương”. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại các nơi đến thăm và làm việc, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ với các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, thiên tai. Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm và nỗ lực của tỉnh Quảng Nam, các huyện, tổ chức, đoàn thể, đơn vị đã hỗ trợ kịp thời đến hộ bị thiệt hại nặng, phụ nữ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là quan tâm đến công tác cán bộ nữ và sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ.