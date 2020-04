Chung tay chống dịch

Thực hiện tốt nguyên tắc 4 tại chỗ, chuẩn bị kế hoạch tốt nhất để ứng phó tình huống xấu nhất, huy động cả hệ thống chính trị, không một ai đứng ngoài trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19… là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trong đợt kiểm tra tại Núi Thành mới đây; đồng thời biểu dương công tác chủ động phòng chống dịch những ngày qua trên địa bàn.

Công tác phòng chống dịch được tập trung, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: T.C

Bám sát chỉ đạo

Theo đánh giá, trước những diễn biến của tình hình dịch Covid-19, huyện Núi Thành đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo từ Trung ương đến tỉnh, ngành về các biện pháp phòng chống. Địa phương cũng đã lập 2 đoàn để kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hoạt động bị nghiêm cấm. Ban chỉ đạo huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời chỉ đạo như lập các nhóm Zalo của ban chỉ đạo để kịp thời truyền đạt nhanh chóng các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Ông Phạm Văn Nên - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin (VHTT) huyện Núi Thành chia sẻ: “Phòng đã sớm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt công tác tuyên truyền, cổ động người dân tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm VHTT và Truyền thanh - truyền hình huyện tăng tần suất phát sóng, lắp đặt nhiều pa nô, khẩu hiệu, đưa xe lưu động đến từng khu dân cư. Hệ thống truyền thanh cơ sở và những giải pháp trực quan đã kịp thời phổ biến một cách sâu rộng, nhanh chóng các thông điệp trong mùa dịch để người dân nắm bắt”.

Song song với công tác tuyên truyền, toàn huyện đã lập 19 tổ kiểm soát phòng chống dịch tại các tuyến giao thông liên huyện, liên xã, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn.

Công an huyện và chính quyền địa phương triển khai lực lượng nắm chắc tình hình hoạt động của một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa thông tin sai sự thật để kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Đặc biệt, ngày 1.4 vừa qua, Công an huyện đã kịp thời phối hợp, bắt giữ đối tượng, tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank, kịp thời ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cộng đồng chung tay

Theo thống kê, đến nay, toàn huyện Núi Thành đã huy động nguồn lực tham gia phòng chống dịch với số tiền hỗ trợ hơn 76 triệu đồng, gần 15.000 khẩu trang, hơn 1.100 chai nước sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bàn giao tiền và hàng hóa gần 80 triệu đồng cho khu cách ly tập trung. Công tác rà soát, theo dõi, đưa vào cách ly tập trung, nơi cư trú đối với người về từ nước ngoài và các tỉnh, thành vùng dịch thực hiện nghiêm.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau thông tin, chính quyền và cả người dân đã đồng hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện trên cơ sở những hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp hạn chế, tạm dừng các hoạt động bị cấm và cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hóa, nhu yếu phẩm trên địa bàn Núi Thành thời gian qua được đảm bảo, không có tình trạng đầu cơ, găm giá. Việc rà soát, theo dõi, đưa vào cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú đối với những người trở về từ nước ngoài và các địa phương khác được thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả cao. Những thành quả bước đầu đã củng cố niềm tin, tạo được sự yên tâm cho người dân trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh” - ông Mau cho biết.

Nhấn mạnh vị trí cửa ngõ quan trọng của tỉnh với hệ thống sân bay, bến cảng, nhiều khu công nghiệp, số lượng lao động lớn, đông dân cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Núi Thành tiếp tục chủ động, sẵn sàng, chuẩn bị kế hoạch tốt nhất để ứng phó với tình huống xấu nhất.

Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện cần thực hiện thật tốt nguyên tắc bốn tại chỗ, tích cực chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, không một ai đứng ngoài, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng mọi hình thức và tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15, 16 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.

Thời gian đến, đi đôi với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, cần tính toán giải quyết các nhu cầu thủ tục hành chính cấp thiết; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngành y tế sẽ bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm Y tế huyện trong tình huống cấp thiết. Dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, phải hết sức tập trung, không lơ là, chủ quan để bảo toàn kết quả của suốt quá trình nỗ lực vừa qua của huyện và tỉnh.