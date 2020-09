Chung tay "giải cứu" vựa đu đủ Bàu Tròn

(QNO) - Suốt hơn một tháng ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng chục héc ta đu đủ của vùng Bàu Tròn (xã Đại An, Đại Lộc) không thể vận chuyển đi tiêu thụ. Nhờ sự vào cuộc của các cá nhân, đoàn thể địa phương và nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng, hơn 30 tấn đu đủ chín đã được "giải cứu" giúp nông dân vớt vát lại thành quả lao động.

Thu gom đu đủ giúp người dân xã Đại An. Ảnh: H.L

Tại vùng rau củ quả Bàu Tròn và các vùng lân cận, ruộng đu đủ xanh trải dài cả chục héc ta là cơm no áo ấm của nhiều gia đình. Song do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, vựa đu đủ đến kỳ chín rộ không thể tiêu thụ do các ngã đường đi Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ... bị tắc nghẽn.

Dù lệnh cách ly xã hội tại Đại Lộc được dỡ bỏ, nhưng việc lưu thông đến Đà Nẵng và các chợ đầu mối vẫn chưa thuận lợi. Với lượng đu đủ quá lớn lên tới vài chục tấn, không thể tiêu thụ ngày một ngày hai; hơn nữa đu đủ rớt giá nghiêm trọng, tư thương ép giá chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg khiến ai nấy xót xa.

Ngày 30 và 31.8, nhóm cựu giáo viên tại Đại Lộc gồm các cô Đinh Thị Bích Nga (cựu hiệu trưởng), Trần Lê Giao và nhiều cựu học sinh đứng ra thu gom tại chỗ giúp bà con được 3,5 tấn đu đủ chín, đưa đi Đà Nẵng và Tam Kỳ tiêu thụ.

"Chúng tôi đứng ra gom giúp bà con, bao bọc kỹ lưỡng rồi thuê xe vận chuyển đi Đà Nẵng, Tam Kỳ. Chúng tôi chỉ giúp công sức vận chuyển, đưa đi các nơi nhờ người bán, cố gắng giúp bà con bán giá 3.000 - 4.000 đồng/kg. Thấy bà con mình tội quá, có nhiều người già ở thôn Đông Tây (xã Đại An) chạy tới nhà tôi nhờ thu gom giúp, họ gần như khóc" - cô Trần Lê Giao tâm sự.

Theo Hội Nông dân xã Đại An, ngày 30.8 chỉ hơn 3 tấn đu đủ được "giải cứu", số còn lại phải hơn 20 tấn. Tuy nhiên, chỉ trong 3 ngày (30, 31.8 và 1.9) đã có hơn 30 tấn đu đủ được thu gom đưa đi tiêu thụ.

Đó là nhờ sự vào cuộc của Hội LHPN huyện Đại Lộc, Hội LHPN xã Đại An và Hội Nông dân xã trong việc kết nối nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng do anh Kelvin Trần là trưởng nhóm. Hơn 30 tấn đu đủ đã được thu gom hết với giá 5.000 đồng/kg.

Gia đình ông Nguyễn Rị (xã Đại An) suốt mấy ngày qua tất bật hái đu đủ, bọc giấy, bao ni lông, cân ký cho các bạn trẻ Đà Nẵng đưa xe đến chở đi. Trước đó gia đình ủng hộ 500kg đu đủ xanh để Hội LHPN xã Đại An hỗ trợ các khu cách ly tại Đại Lộc và Đà Nẵng. Nay, nhìn 3 sào đu đủ chín được bán xong, vợ chồng ông vui mừng không nói nên lời.

Anh Trần Quang (xã Đại An) cũng rất cảm động trước sự vào cuộc của các mạnh thường quân. "Những lứa đu đủ trước chúng tôi bỏ bờ rất nhiều do các ngã đường bị chặn, bán không được. Nhưng hôm nay được các cô giáo, cựu học sinh đưa thông tin lên mạng nhờ cộng đồng "giải cứu", gia đình tôi rất mừng khi bán được 1 tấn đu đủ" - anh Quang nói.



Chị Phan Thị Tám - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại An cho biết, ai nấy đều nhẹ nhõm vì số đu đủ ứ đọng của người dân được đưa đi tiêu thụ. Đó là nhờ những tấm lòng cao quý giữa mùa dịch.